خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلکسی زد فلیپ برای دومین‌سال متوالی به پردازنده اگزینوس سامسونگ مجهز می‌شود

گلکسی زد فلیپ برای دومین‌سال متوالی به پردازنده اگزینوس سامسونگ مجهز می‌شود
کد خبر : 1730818
لینک کوتاه کپی شد.

اگزینوس ۲۶۰۰، اولین تراشه ۲ نانومتری جهان، شاید فراتر از سری S رفته و قلب تپنده‌ی نسل جدید گوشی‌های تاشدنی سامسونگ باشد.

به گزارش ایلنا: پردازنده‌ی پرچمدار جدید سامسونگ، اگزینوس ۲۶۰۰، به‌عنوان نخستین تراشه‌ی موبایل ۲ نانومتری جهان با فناوری GAA معرفی شد. درحالی‌که شایعات از حضور این پردازنده در برخی مدل‌های گلکسی S26 در بازارهای منتخب حکایت دارند، گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که شاید پرچمدار تاشدنی بعدی سامسونگ نیز از همین قلب تپنده نیرو بگیرد.

و به نقل از منابع ناشناس صنعتی، سامسونگ در حال بررسی استفاده از اگزینوس ۲۶۰۰ در گلکسی زد فلیپ ۸ است که تابستان آینده از راه می‌رسد؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

گزارش نشان می‌دهد که عملکرد اگزینوس ۲۶۰۰ رضایت مدیران سامسونگ را جلب کرده است. The Bell می‌گوید اگر مشکل بزرگی برای این تراشه پیش نیاید، منابعش پیش‌بینی می‌کنند که زد فلیپ ۸ با همین پردازنده عرضه شود. بدین صورت، زد فلیپ ۸ دومین گوشی تاشدنی سامسونگ خواهد بود که برای دومین‌سال متوالی تراشه‌ی کوالکام را به نفع اگزینوس کنار می‌گذارد.

به دلیل افزایش جهانی قیمت رم، سامسونگ انگیزه‌ی بیشتری برای استفاده از تراشه‌های اختصاصی خود دارد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

با معرفی رسمی اگزینوس ۲۶۰۰، اکنون می‌دانیم که این تراشه‌ی ۲ نانومتری چه مشخصاتی دارد. پردازنده‌ی مرکزی ۱۰ هسته‌ای آن از دستورالعمل‌های آرم v9.3 پشتیبانی می‌کند و شامل یک هسته‌ی اصلی C1-Ultra با فرکانس ۳٫۸ گیگاهرتز، سه هسته‌ی قدرتمند C1-Pro با فرکانس ۳٫۲۵ گیگاهرتز و ۶ هسته‌ی بهینه C1-Pro با فرکانس ۲٫۷۵ گیگاهرتز است. سامسونگ می‌گوید این ترکیب می‌تواند عملکرد پردازنده را تا ۳۹ درصد نسبت‌به اگزینوس ۲۵۰۰ بهبود بخشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن