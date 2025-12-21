گلکسی زد فلیپ برای دومینسال متوالی به پردازنده اگزینوس سامسونگ مجهز میشود
اگزینوس ۲۶۰۰، اولین تراشه ۲ نانومتری جهان، شاید فراتر از سری S رفته و قلب تپندهی نسل جدید گوشیهای تاشدنی سامسونگ باشد.
به گزارش ایلنا: پردازندهی پرچمدار جدید سامسونگ، اگزینوس ۲۶۰۰، بهعنوان نخستین تراشهی موبایل ۲ نانومتری جهان با فناوری GAA معرفی شد. درحالیکه شایعات از حضور این پردازنده در برخی مدلهای گلکسی S26 در بازارهای منتخب حکایت دارند، گزارشهای جدید نشان میدهند که شاید پرچمدار تاشدنی بعدی سامسونگ نیز از همین قلب تپنده نیرو بگیرد.
و به نقل از منابع ناشناس صنعتی، سامسونگ در حال بررسی استفاده از اگزینوس ۲۶۰۰ در گلکسی زد فلیپ ۸ است که تابستان آینده از راه میرسد؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
گزارش نشان میدهد که عملکرد اگزینوس ۲۶۰۰ رضایت مدیران سامسونگ را جلب کرده است. The Bell میگوید اگر مشکل بزرگی برای این تراشه پیش نیاید، منابعش پیشبینی میکنند که زد فلیپ ۸ با همین پردازنده عرضه شود. بدین صورت، زد فلیپ ۸ دومین گوشی تاشدنی سامسونگ خواهد بود که برای دومینسال متوالی تراشهی کوالکام را به نفع اگزینوس کنار میگذارد.
به دلیل افزایش جهانی قیمت رم، سامسونگ انگیزهی بیشتری برای استفاده از تراشههای اختصاصی خود دارد تا هزینههای تولید را کاهش دهد.
با معرفی رسمی اگزینوس ۲۶۰۰، اکنون میدانیم که این تراشهی ۲ نانومتری چه مشخصاتی دارد. پردازندهی مرکزی ۱۰ هستهای آن از دستورالعملهای آرم v9.3 پشتیبانی میکند و شامل یک هستهی اصلی C1-Ultra با فرکانس ۳٫۸ گیگاهرتز، سه هستهی قدرتمند C1-Pro با فرکانس ۳٫۲۵ گیگاهرتز و ۶ هستهی بهینه C1-Pro با فرکانس ۲٫۷۵ گیگاهرتز است. سامسونگ میگوید این ترکیب میتواند عملکرد پردازنده را تا ۳۹ درصد نسبتبه اگزینوس ۲۵۰۰ بهبود بخشد.