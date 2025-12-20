خبرگزاری کار ایران
یلدای جذاب با آیگپ؛ ۵ گوشی هوشمند در انتظار برندگان خوش‌شانس

در آستانه شب یلدای امسال، پیامرسان آیگپ برای کاربران خود جشنواره پرهیجان و متفاوتی تدارک دیده است.

کاربران با شرکت در جشنواره یلدایی آیگپ می‌توانند علاوه بر تجربه اینترنت پرسرعت، شانس برنده شدن ۵ گوشی هوشمند Samsung A16  را نیز داشته باشند.

شرایط شرکت در جشنواره بسیار ساده است. کافیست روز۳۰ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۲، بسته اینترنت ۷ گیگابایت ۳۰ روزه را با ۳۰ درصد تخفیف ویژه یلدا خریداری کنید و در همان روز با بسته خریداری‌شده تماس صوتی یا تصویری برقرار کنید.

با انجام این مراحل، کاربران به قرعه‌کشی جوایز ویژه راه می‌یابند و می‌توانند یکی از خوش‌شانس‌ترین برندگان شب یلدا باشند.

این جشنواره فرصتی است تا کاربران آیگپ نه تنها از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند، بلکه شبی پر از هیجان، شانس و تجربه‌های نو داشته باشند. آیگپ با این جشنواره، ترکیبی از سرگرمی، ارتباط و جایزه‌دهی را برای کاربران خود فراهم کرده است و تلاش می‌کند تجربه‌ای ویژه از بلندترین شب سال برای آنان رقم بزند.

برای شرکت در جشنواره کافیست اپلیکیشن آیگپ را از سایت رسمی این پیامرسان به نشانی igap.net یا کافه بازار یا مایکت دانلود و نصب کنید.

 

