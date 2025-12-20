هدایای ارتباطی ویژه ایرانسل در یلدای ۱۴۰۴

ایرانسل به مناسبت یلدا، با ارائه بسته‌های ویژه مکالمه و اینترنت هدیه، امکان ارتباط بیشتر همه اقشار جامعه از طریق بسترهای دیجیتال را فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت شب یلدا و با هدف افزایش بهره‌مندی مشترکان از خدمات ارتباطی و دیجیتال، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، بسته‌ای از هدایای ارتباطی ویژه را برای مشترکان تلفن همراه خود ارائه داده است.

یلدا، شب روشن باهم بودن

بر این اساس، مشترکان ایرانسل می‌توانند با فعال‌سازی هدیه یلدایی مکالمه، به ازای هر ۴ دقیقه مکالمه ایرانسلی، ۴۰ دقیقه دیگر همان مکالمه را هدیه دریافت کنند. این هدیه در روزهای ۳۰ آذرماه و یک دی‌ماه ۱۴۰۴، از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» یا با شماره‌گیری کددستوری ۲#*۱*۴۴۴۴* قابل فعال‌سازی است.

همچنین به مناسبت یلدای امسال، تمام مشترکان اینترنت همراه ایرانسل، می‌توانند با مراجعه به بخش «تکان شگفت‌انگیز» در سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» و تکان دادن گوشی تلفن‌همراه، شانس خود را برای دریافت بسته اینترنت هدیه امتحان کنند.

در این طرح، ۱۴۰۴ نفر از مشترکان خوش‌شانس می‌توانند ۴۰ گیگابایت اینترنت هدیه با اعتبار ۲۴ ساعت دریافت کنند. هر مشترک، طی روزهای ۳۰ آذرماه و یک دی‌ماه ۱۴۰۴، یک بار شانس دریافت آن را دارد.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

