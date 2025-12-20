خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوربین‌های گلکسی زد فولد ۸ متحول می‌شوند

دوربین‌های گلکسی زد فولد ۸ متحول می‌شوند
کد خبر : 1730412
لینک کوتاه کپی شد.

دوربین اصلی گلکسی زد فولد ۸ بدون تغییر می‌ماند، اما سامسونگ برای سایر دوربین‌ها به‌خصوص دوربین فوق‌عریض، برنامه‌های بزرگی در سر دارد.

به گزلرش ایلنا:   گلکسی زد فولد ۷ سامسونگ یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی سال بود، اما ارتقای دوربین‌های آن عملاً به اضافه‌شدن حسگر اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی محدود شد. حالا یک منبع معتبر، نخستین جزئیات مهم از دوربین‌های گلکسی زد فولد ۸ را فاش کرده است.

به‌گزارش گلکسی کلاب، گلکسی زد فولد ۸ با نام رمز Q8 همچنان از دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد. این موضوع چندان غافلگیرکننده نیست، زیرا سامسونگ معمولاً از حسگرهای مشابه در چند نسل متوالی استفاده می‌کند.

تغییر مهم زد فولد ۸ به دوربین فوق‌عریض مربوط می‌شود. ظاهراً سامسونگ قصد دارد دوربین ۱۲ مگاپیکسلی قبلی را کنار بگذارد و از دوربین فوق‌عریض ۵۰ مگاپیکسلی بهره ببرد؛ تصمیمی که آن را به گلکسی S25 اولترا نزدیک می‌کند.

در بخش زوم، گفته می‌شود زد فولد ۸ به دوربین تله‌فوتوی ۳ برابری ۱۲ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد که نسبت به دوربین ۱۰ مگاپیکسلی نسل قبل، ارتقاء جزئی محسوب می‌شود. سامسونگ همچنان از دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در هر دو نمایشگر استفاده خواهد کرد.

ارتقای دوربین فوق‌عریض به ۵۰ مگاپیکسل می‌تواند ثبت عکس‌های ماکرو با جزئیات بیشتر و ضبط ویدیوهای 8K را در گلکسی زد فولد ۸ ممکن کند؛ قابلیتی که به‌دلیل پایداری دوربین‌های فوق‌عریض، برای فیلم‌برداری جذاب‌تر از قبل خواهد بود.

با این حال، علاقه‌مندان به زوم احتمالاً از استفاده‌نشدن حسگر ۵۰ مگاپیکسلی برای دوربین تله‌فوتو ناامید می‌شوند؛ زیرا چنین حسگری می‌توانست زوم هیبریدی و دیجیتال بسیار باکیفیت‌تری ارائه دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن