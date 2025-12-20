به گزلرش ایلنا: گلکسی زد فولد ۷ سامسونگ یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی سال بود، اما ارتقای دوربین‌های آن عملاً به اضافه‌شدن حسگر اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی محدود شد. حالا یک منبع معتبر، نخستین جزئیات مهم از دوربین‌های گلکسی زد فولد ۸ را فاش کرده است.

به‌گزارش گلکسی کلاب، گلکسی زد فولد ۸ با نام رمز Q8 همچنان از دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد. این موضوع چندان غافلگیرکننده نیست، زیرا سامسونگ معمولاً از حسگرهای مشابه در چند نسل متوالی استفاده می‌کند.

تغییر مهم زد فولد ۸ به دوربین فوق‌عریض مربوط می‌شود. ظاهراً سامسونگ قصد دارد دوربین ۱۲ مگاپیکسلی قبلی را کنار بگذارد و از دوربین فوق‌عریض ۵۰ مگاپیکسلی بهره ببرد؛ تصمیمی که آن را به گلکسی S25 اولترا نزدیک می‌کند.

در بخش زوم، گفته می‌شود زد فولد ۸ به دوربین تله‌فوتوی ۳ برابری ۱۲ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد که نسبت به دوربین ۱۰ مگاپیکسلی نسل قبل، ارتقاء جزئی محسوب می‌شود. سامسونگ همچنان از دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در هر دو نمایشگر استفاده خواهد کرد.

ارتقای دوربین فوق‌عریض به ۵۰ مگاپیکسل می‌تواند ثبت عکس‌های ماکرو با جزئیات بیشتر و ضبط ویدیوهای 8K را در گلکسی زد فولد ۸ ممکن کند؛ قابلیتی که به‌دلیل پایداری دوربین‌های فوق‌عریض، برای فیلم‌برداری جذاب‌تر از قبل خواهد بود.

با این حال، علاقه‌مندان به زوم احتمالاً از استفاده‌نشدن حسگر ۵۰ مگاپیکسلی برای دوربین تله‌فوتو ناامید می‌شوند؛ زیرا چنین حسگری می‌توانست زوم هیبریدی و دیجیتال بسیار باکیفیت‌تری ارائه دهد.

