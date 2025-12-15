روز شلوغ مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در هفته پژوهش و فناوری
مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول همزمان با هفته پژوهش و فناوری، روزی پرتحرک و اثرگذار را در هفتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی پشت سر گذاشت؛ روزی که با بازدید مقامات ارشد، تجلیل از یک پروژه فناورانه شاخص و رونمایی از یک راهکار هوشمند ملی همراه بود.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نمایشگاه تستا که با رویکرد تقاضامحور و با هدف تقویت پیوند صنعت، دانشگاه و زیستبوم فناوری کشور برگزار شد، به بستری برای نمایش دستاوردها و تعاملات راهبردی مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول تبدیل شد.
در نخستین گام، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور در غرفه همراه اول، از نزدیک در جریان محصولات، سرویسها و نیازهای فناورانه این اپراتور قرار گرفت. در این بازدید، راهکارهای نوآورانه ارائهشده و رویکرد همراه اول در بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توسعه فناوریهای بومی، مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
در دومین محور، در خلال برگزاری نمایشگاه تستا و با حضور مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، همچنین مدیران وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، از پروژه فناورانه «طراحی و ساخت شبکه نمایش پرواز دستهجمعی رباتهای پرنده» تجلیل و تقدیر بهعمل آمد. این پروژه بهعنوان نمونهای موفق از همافزایی میان دانشگاه، صنعت و مراکز تحقیقاتی، جلوهای از توانمندی کشور در توسعه فناوریهای پیشرفته و بینرشتهای را به نمایش گذاشت.
در سومین محور این روز پرخبر، از دستیار هوشمند سخنگوی کشاورزی رونمایی شد؛ محصولی مبتنی بر فناوریهای هوش مصنوعی که با هدف بهبود ارتباطات، اطلاعرسانی هوشمند و پشتیبانی دیجیتال در حوزه کشاورزی توسعه یافته است. این رونمایی با حضور حمید بهروزی، قائممقام مدیرعامل همراه اول در حوزه فناوری (تک) و جعفر بلوکاذری، معاون راهکارهای هوشمند همراه اول انجام شد.
گفتنی است توسعه این دستیار هوشمند در چارچوب تفاهمنامه پیشین همراه اول با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) صورت گرفته و گامی عملی در مسیر هوشمندسازی خدمات بخش کشاورزی و بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی و دیجیتال بهشمار میرود.
مجموعه این رویدادها، روزی پرتراکم و معنادار را برای مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در هفته پژوهش و فناوری رقم زد؛ حضوری که بار دیگر نقش این مرکز را بهعنوان حلقه اتصال صنعت، دانشگاه و سیاستگذاری فناوری در مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور برجسته میسازد.