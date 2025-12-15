همچنین اپلیکیشن پات‌لایف ایران کیش نیز به‌عنوان نخستین اپلیکیشن با قابلیت فعالسازی کهربا، نقش مهمی در توسعه و ترویج این شیوه پرداخت غیرتماسی در کشور و کسب و کارها ایفا می‌کند.

اقدامات ایران‌کیش در توسعه زیرساخت پرداخت کهربایی

ایران‌کیش طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی، زیرساختی و آموزشی را برای تقویت شبکه پذیرندگی و آماده‌سازی کشور برای فراگیر شدن پرداخت کهربایی به اجرا گذاشته است. این شرکت دستگاههای کارت خوان دارای ماژول NFC را به نسخه‌های سازگار با پرداخت کهربا به‌روزرسانی کرده و به‌طور مستمر موضوع فعال‌سازی منطبق بر استانداردهای EMV را از طریق شرکت شاپرک پیگیری می‌کند. همچنین آموزش پشتیبانان و فرهنگ‌سازی میان دارندگان کارت خوان( فروشندگان) در دستور کار قرار گرفته تا این شیوه نوین پرداخت با سرعت و کیفیت بیشتری در سطح کشور قابل استفاده باشد.

در کنار این اقدامات، ایران‌کیش تولید محتوای آموزشی و تبلیغاتی، انتشار مطالب آموزشی در فضای مجازی و برنامه‌ریزی برای ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی به پذیرندگان را نیز آغاز کرده است. مجموع این فعالیت‌ها، همراه با شبکه گسترده بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه کارت خوان مجهز به قابلیت پرداخت کهربایی، در کنار اپلیکیشن پات لایف این شرکت را در جایگاه یکی از بازیگران اصلی‌ توسعه این فناوری در کشور قرار داده است.

مزایای پرداخت کهربایی

انجام تراکنش بدون نیاز به باز کردن اپلیکیشن، امنیت و سرعت بیشتر به دلیل عدم استفاده از کارت فیزیکی، سهولت پرداخت تنها با نزدیک کردن گوشی به دستگاه کارت خوان و حذف وحمل کارت فیزیکی، از مهم‌ترین مزایای این شیوه پرداخت است.

در این روش کافی است کاربر یک‌بار وارد اپلیکیشن پات لایف شده و کارت یا کارت‌های خود را در بخش «کهربا» ذخیره کند؛ از آن پس، تمامی تراکنش‌ها به صورت خودکار، سریع و امن با نزدیک کردن به دستگاه های کارت خوان مجهز به nfc انجام می‌شود.