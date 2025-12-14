بومیسازی فناوری به روایت مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول در نمایشگاه «تستا»
همراه اول با حضوری فعال در هفتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)، تازهترین نیازها و راهکارهای فناورانه خود را با تکیه بر بومیسازی و توان شرکتهای دانشبنیان داخلی به نمایش گذاشت.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) همزمان با هفته پژوهش و در کنار نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار»، از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران و با مشارکت نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور برای مدت چهار روز آغاز به کار کرده است.
این رویداد به همت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و با مشارکت دستگاههای بزرگ دولتی و بنگاههای پیشرو صنعتی برگزار میشود.
نمایشگاه تستا که در سطح بینالمللی با عنوان Reverse Expo یا نمایشگاههای تقاضامحور شناخته میشود، بستری برای طرح مستقیم نیازهای فناورانه از سوی سازمانها و صنایع فراهم کرده است؛ رویکردی که با هدف تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی، تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه انعقاد قراردادهای فناورانه میان متقاضیان صنعتی و شرکتهای دانشبنیان دنبال میشود.
در همین راستا، مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول بهعنوان بازوی تحقیق و توسعه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، با حضوری فعال در این دوره از نمایشگاه تستا، بر تعهد خود به بومیسازی فناوری و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان داخلی تأکید کرده است.
همراه اول با اولویت تأمین نیازهای فناورانه از مسیر نمونهها و راهکارهای بومی، مجموعهای از سرویسها و محصولات نوآورانه خود را در معرض تعامل با فناوران و شرکتهای دانشبنیان قرار داده است.
از جمله سرویسها و راهکارهای ارائهشده توسط همراه اول در این رویداد میتوان به AI Interview، AI Assistant، AI Services، VIMS، مودم بومی 5G، راهکارهای حوزه Innovation، Smart City، SD-WAN و سامانههای CBS/ETWS اشاره کرد.
برخی از این راهکارها، جلوهای روشن از تمرکز همراه اول بر توسعه فناوریهای بومی است؛ از جمله سامانه جذب و استخدام هوشمند (AI Interview) که با تکیه بر هوش مصنوعی، فرآیند مصاحبه را شبیهسازی و به ارزیابی و ارتقای مهارتهای فردی کمک میکند، یا راهکار بومی و امن SD-WAN که با افزایش پایداری و تابآوری شبکههای سازمانی، مدیریت متمرکز و بهینه ارتباط میان شعب پراکنده را ممکن میسازد.
همچنین در مسیر توسعه زیرساختهای نسل پنجم ارتباطی، طراحی و ساخت نیمهانبوه مودم بومی 5G بهعنوان یکی از تجهیزات کلیدی سرویس FWA در مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول انجام شده است.
سامانه هشدار عمومی CBS/ETWS نیز بهعنوان یکی دیگر از دستاوردهای بومی این اپراتور، امکان ارسال پیامهای هشدار عمومی در شرایط بحران را بهصورت سریع و گسترده در محدودههای جغرافیایی مختلف فراهم میکند.
حضور همراه اول در نمایشگاه تستا را میتوان نمادی از رویکرد این اپراتور در اتکا به توان داخلی، حمایت عملی از شرکتهای دانشبنیان و تبدیل نیازهای فناورانه به فرصتهای نوآوری و تولید بومی دانست؛ رویکردی که همسو با اهداف کلان اقتصاد دانشبنیان و توسعه پایدار فناوری در کشور دنبال میشود.