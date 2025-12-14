ارائه خدمات مالیاتی هوشمند در بستر آیگپ

به گزارش روابط عمومی آیگپ، با اضافه شدن این سرویس سازمانی جدید، کاربران آیگپ به‌ویژه کسب‌وکارها، مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی می‌توانند بخشی از خدمات مالیاتی مورد نیاز خود را از طریق یک بستر امن، یکپارچه و دیجیتال دریافت کنند.

شرکت «معتمد اول سام» به‌عنوان اولین شرکت معتمد سازمان امور مالیاتی کشور، خدماتی از جمله صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، پشتیبانی سامانه مودیان، خدمات مرتبط با پایانه‌های فروشگاهی و راهکارهای تخصصی مالیاتی را ارائه می‌دهد که اکنون این خدمات در قالب یک سرویس سازمانی در آیگپ در دسترس قرار گرفته است.

افزودن این خدمت، گامی دیگر در مسیر تبدیل آیگپ به یک پلتفرم جامع خدمات سازمانی و رسمی به شمار می‌رود؛ مسیری که پیش‌تر با ارائه خدمات قضایی، آموزشی، حمایتی و دولتی آغاز شده و اکنون با ورود خدمات مالیاتی تخصصی، وارد مرحله‌ای جدید شده است.

آیگپ با میزبانی از سرویس‌های معتبر سازمانی، تلاش دارد ضمن افزایش کارآمدی خدمات دیجیتال، ارتباط کاربران با نهادها و شرکت‌های رسمی را ساده‌تر، سریع‌تر و قابل اعتمادتر کند.

برای دسترسی به این خدمت کافیست وارد بخش خدمات سازمانی آیگپ شده و روی نشان «معتمد اول سام»کلیک کنید.

