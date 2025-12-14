به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، لنز، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، مسابقه‌های منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران را به صورت زنده پخش می‌کند. در هفته چهاردهم، تیم تراکتور، یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف پیکان می‌رود و در دیگر دیدار این هفته، تیم پرسپولیس، در همین روز، از ساعت ۱۶:۱۵، مقابل آلومینیوم اراک صف‌آرایی می‌کند.

همچنین تیم خیبر خرم‌آباد، دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶:۱۵ به دیدار استقلال می‌رود و در دیداری دیگر، فولاد و سپاهان، در همان روز، از ساعت ۱۸:۰۰، رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

هواداران هر دو تیم می‌توانند با مراجعه به بخش «پخش زنده» در اپلیکیشن و وب‌سایت لنز، این بازی را به صورت مستقیم، تماشا کنند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل است که کاربران آن می‌توانند هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…)، پخش زنده انواع رویداد (شامل رویدادهای علمی، آموزشی، انگیزشی) و… به عنوان پلتفرم پخش محتوا و زیرساخت توزیع محتوا، بر روی گوشی تلفن همراه، تلویزیون یا سایت لنز، دسترسی داشته باشند.

همچنین کاربران لنز می‌توانند با مراجعه به بخش «لنز کلاب»، نتیجه مسابقات را پیش‌بینی کرده و با کسب امتیاز بیشتر، از جوایزی که لنز در قرعه‌کشی‌های ماهانه برای آن‌ها در نظر گرفته است، بهره‌مند شوند.

