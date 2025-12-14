پخش زنده بازیهای لیگ برتر از لنز ایرانسل
در ادامه پخش زنده مسابقات لیگ برتر فوتبال مردان ایران، علاقهمندان میتوانند دیدارهای هفته چهاردهم را به صورت زنده از لنز ایرانسل، تماشا کنند.
به گزارش روابطعمومی ایرانسل، لنز، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، مسابقههای منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران را به صورت زنده پخش میکند. در هفته چهاردهم، تیم تراکتور، یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف پیکان میرود و در دیگر دیدار این هفته، تیم پرسپولیس، در همین روز، از ساعت ۱۶:۱۵، مقابل آلومینیوم اراک صفآرایی میکند.
همچنین تیم خیبر خرمآباد، دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶:۱۵ به دیدار استقلال میرود و در دیداری دیگر، فولاد و سپاهان، در همان روز، از ساعت ۱۸:۰۰، رو در روی یکدیگر قرار میگیرند.
هواداران هر دو تیم میتوانند با مراجعه به بخش «پخش زنده» در اپلیکیشن و وبسایت لنز، این بازی را به صورت مستقیم، تماشا کنند.
