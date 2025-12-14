خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بروزرسانی تعرفه‌های جدید مکالمه و پیامک تلفن همراه

بروزرسانی تعرفه‌های جدید مکالمه و پیامک تلفن همراه
کد خبر : 1727347
لینک کوتاه کپی شد.

براساس مجوز بازنگری تعرفه‌های خدمات ارتباطی، همراه اول نرخ‌های بازنگری‌شده «مکالمه و پیامک» را مطابق مجوز نهادهای تصمیم‌گیر، از ۲۳ آذر ۱۴۰۴ بروزرسانی کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، طبق مجوز ۲۹ مهر ۱۴۰۴ که پیش‌تر از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده، همراه اول بر اساس ابلاغ این مجوز در ۲۲ آذر ۱۴۰۴، نرخ‌های بازنگری‌شده مکالمه و پیامک را از ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در شبکه خود بروزرسانی می‌کند.

 

بر اساس این مجوز، سقف تعرفه هر پیامک فارسی در سیمکارت‌های دائمی ۱۱۶ ریال و هر پیامک انگلیسی ۲۸۹ ریال تعیین شده است. تعرفه ارسال پیامک در سیمکارت‌های اعتباری نیز ۲۰ درصد بالاتر از سیمکارت‌های دائمی محاسبه می‌شود.

 

همچنین در بخش مکالمه، نهاد قانونگذار تعرفه سقف هر دقیقه مکالمه درون‌شبکه‌ای تلفن همراه برای سیمکارت‌های دائمی را ۷۷۹ ریال تعیین کرده است. همچنین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه درون‌شبکه‌ای برای سیمکارت‌های اعتباری ۱۱۶۹ ریال اعلام شده است.

 

بر اساس این مجوز، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه بین‌شبکه‌ای از تلفن همراه به تلفن ثابت برای سیمکارت‌های دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیمکارت‌های اعتباری ۱۲۱۸ ریال خواهد بود. همچنین محاسبه کارکرد مکالمات مشترکان تلفن همراه، به‌صورت ثانیه‌ای انجام می‌شود.

 

لازم به ذکر است، نرخ‌های مکالمه و پیامک تلفن همراه طی سال‌های گذشته بدون تغییر باقی مانده بود و آخرین ابلاغ تعرفه مکالمه مربوط به سال ۱۳۹۲ و پیامک نیز سال ۱۳۸۹ بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری