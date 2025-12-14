به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، طبق مجوز ۲۹ مهر ۱۴۰۴ که پیش‌تر از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده، همراه اول بر اساس ابلاغ این مجوز در ۲۲ آذر ۱۴۰۴، نرخ‌های بازنگری‌شده مکالمه و پیامک را از ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در شبکه خود بروزرسانی می‌کند.

بر اساس این مجوز، سقف تعرفه هر پیامک فارسی در سیمکارت‌های دائمی ۱۱۶ ریال و هر پیامک انگلیسی ۲۸۹ ریال تعیین شده است. تعرفه ارسال پیامک در سیمکارت‌های اعتباری نیز ۲۰ درصد بالاتر از سیمکارت‌های دائمی محاسبه می‌شود.

همچنین در بخش مکالمه، نهاد قانونگذار تعرفه سقف هر دقیقه مکالمه درون‌شبکه‌ای تلفن همراه برای سیمکارت‌های دائمی را ۷۷۹ ریال تعیین کرده است. همچنین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه درون‌شبکه‌ای برای سیمکارت‌های اعتباری ۱۱۶۹ ریال اعلام شده است.

بر اساس این مجوز، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه بین‌شبکه‌ای از تلفن همراه به تلفن ثابت برای سیمکارت‌های دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیمکارت‌های اعتباری ۱۲۱۸ ریال خواهد بود. همچنین محاسبه کارکرد مکالمات مشترکان تلفن همراه، به‌صورت ثانیه‌ای انجام می‌شود.

لازم به ذکر است، نرخ‌های مکالمه و پیامک تلفن همراه طی سال‌های گذشته بدون تغییر باقی مانده بود و آخرین ابلاغ تعرفه مکالمه مربوط به سال ۱۳۹۲ و پیامک نیز سال ۱۳۸۹ بوده است.

انتهای پیام/