تبلتی با نمایشگر مشابه کاغذ؛
قیمت میتپد ۲۰۲۶ هواوی مشخص شد
تبلت MatePad 11.5 S 2026 هواوی، نمایشگر مجهز و قیمت رقابتی دارد.
به گزارش ایلنا: هواوی سرانجام قیمت جهانی تبلت MatePad 11.5 S 2026 را اعلام کرد؛ دستگاهی که برای یادداشتبرداری و انجام کارهای خلاقانه روی نمایشگر بزرگ ساخته شده است.
براساس اعلام هواوی، تبلت MatePad 11.5 S 2026 با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی، ۱۲ گیگابایت رم و کیبورد جداشدنی، ۴۷۹ یورو قیمت دارد. قیمت تبلت برای نسخهی ویژهی PaperMatte با مشخصات مشابه، ۵۲۹ یورو است.
میتپد ۲۰۲۶ هواوی از نمایشگر ۱۱٫۵ اینچی LCD با وضوح ۲۸۰۰ در ۱۸۴۰ پیکسل با نرخ نوسازی تطبیقی ۳۰ تا ۱۴۴ هرتز پشتیبانی میکند. این نمایشگر حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیتی و نسبت کنتراست ۱۵۰۰:۱ دارد.
اپلیکیشن Huawei Notes در میتپد ۲۰۲۶ هواوی، قابلیتهای مبتنیبر هوش مصنوعی متنوعی دارد و تجربهی کاربران را هنگام یادداشتبرداری ارتقا میدهد. اپلیکیشن GoPaint، قلمهایی با سبک استودیویی در اختیار خریداران قرار میدهد. لوازم جانبی این تبلت شامل قلم M-Pencil Pro و کیبورد جداشدنی میشوند که بهصورت جداگانه فروخته خواهند شد.
دوربینهای اصلی و سلفی تبلت MatePad 11.5 S 2026 بهترتیب وضوح ۱۳ و ۸ مگاپیکسلی دارند. سایر قابلیتهای کلیدی شامل وایفای ۶، بلوتوث ۵٫۲، اسپیکر چهارگانه و باتری ۸۸۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۰ واتی میشوند.