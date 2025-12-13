ویژگیهای آپدیت ۲۰۲۶ آیفون لو رفت
یکی از رسانهها با دسترسی به بیلدهای داخلی، قابلیتهای احتمالی iOS 27 را فاش کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مکورلد در گزارشی جدید، به مجموعهای از قابلیتهایی اشاره کرده که گفته میشود اپل برای iOS 26.4 و iOS 27 و حتی iOS 28 در نظر دارد. به ادعای این رسانه، اطلاعات از کدهای یک بیلد داخلی و افشاشده iOS 26 استخراج شده؛ نسخهای که قرار نبوده در اختیار عموم قرار بگیرد، اما ظاهراً منابع مکورلد به آن دسترسی پیدا کردهاند.
با توجه به رویهی همیشگی اپل، این برنامهها ممکن است تغییر کنند و تضمینی برای انتشار نهایی همهی قابلیتها وجود ندارد.
قابلیتهای احتمالی iOS 26.4
- نسخهای بازطراحیشده و شخصیسازیشدهتر از سیری با تکیه بر اپل اینتلیجنس
- بازطراحی اپ Health با چیدمان تازهی دستهبندیها و سادهسازی ثبت دادهها و احتمال معرفی سرویس اشتراکی +Apple Health همراه با دستیار سلامت و تناسباندام مبتنیبر هوش مصنوعی
- امکان AutoFill اطلاعات کارت بانکی ذخیرهشده در اپ Passwords داخل اپهای متفرقه
- قابلیت ساخت پوشه در اپ Freeform
- تغییرات در اپ Apple TV
- نشانههایی از «سامانهی اعتبارسنجی جدید» برای بررسی سلامت دستگاه پیش از ورود به اپل اکانت و iCloud
- قابلیتهای تازه برای ایرپاد، از جمله Precise Outdoor Location در اپ Find My
برنامهها برای iOS 27
- بهبود مجموعهها و سازماندهی عکسها در اپ Photos
- ارتقای فرایند جفتسازی ایرپاد
اشارهای به iOS 28
- معیارهای جدید برای پایش خواب اپل واچ
- گسترش اپ Health به مک همزمان با macOS 28
مکورلد بر پایهی همان بیلد داخلی iOS 26، به جزئیاتی دربارهی هاب خانگی هوشمند اپل که مدتها است شایعهاش مطرح میشود اشاره کرده و از برنامههای احتمالی اپل برای مانیتور استودیو دیسپلی جدید، آیپد ارزانتر، ایرتگ و چند محصول دیگر خبر داد.