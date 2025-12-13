به گزارش ایلنا به نقل از مک‌ورلد در گزارشی جدید، به مجموعه‌ای از قابلیت‌هایی اشاره کرده که گفته می‌شود اپل برای iOS 26.4 و iOS 27 و حتی iOS 28 در نظر دارد. به ادعای این رسانه، اطلاعات از کدهای یک بیلد داخلی و افشاشده iOS 26 استخراج شده؛ نسخه‌ای که قرار نبوده در اختیار عموم قرار بگیرد، اما ظاهراً منابع مک‌ورلد به آن دسترسی پیدا کرده‌اند.

با توجه به رویه‌ی همیشگی اپل، این برنامه‌ها ممکن است تغییر کنند و تضمینی برای انتشار نهایی همه‌ی قابلیت‌ها وجود ندارد.

قابلیت‌های احتمالی iOS 26.4

نسخه‌ای بازطراحی‌شده و شخصی‌سازی‌شده‌تر از سیری با تکیه بر اپل اینتلیجنس

بازطراحی اپ Health با چیدمان تازه‌ی دسته‌بندی‌ها و ساده‌سازی ثبت داده‌ها و احتمال معرفی سرویس اشتراکی +Apple Health همراه با دستیار سلامت و تناسب‌اندام مبتنی‌بر هوش مصنوعی

امکان AutoFill اطلاعات کارت بانکی ذخیره‌شده در اپ Passwords داخل اپ‌های متفرقه

قابلیت ساخت پوشه در اپ Freeform

تغییرات در اپ Apple TV

نشانه‌هایی از «سامانه‌ی اعتبارسنجی جدید» برای بررسی سلامت دستگاه پیش از ورود به اپل اکانت و iCloud

قابلیت‌های تازه برای ایرپاد، از جمله Precise Outdoor Location در اپ Find My

برنامه‌ها برای iOS 27

بهبود مجموعه‌ها و سازمان‌دهی عکس‌ها در اپ Photos

ارتقای فرایند جفت‌سازی ایرپاد

اشاره‌ای به iOS 28

معیارهای جدید برای پایش خواب اپل واچ

گسترش اپ Health به مک همزمان با macOS 28

مک‌ورلد بر پایه‌ی همان بیلد داخلی iOS 26، به جزئیاتی درباره‌ی هاب خانگی هوشمند اپل که مدت‌ها است شایعه‌اش مطرح می‌شود اشاره کرده و از برنامه‌های احتمالی اپل برای مانیتور استودیو دیسپلی جدید، آیپد ارزان‌تر، ایرتگ و چند محصول دیگر خبر داد.

