خرید اعتباری هوشمند با اوانو؛ ساده، سریع و بدون سود
به گزارش روابط عمومی شرکت همراه کسبوکارهای هوشمند، «اعتبار همراهی فروشگاهی اوانو»، یک راهکار نوین خرید اعتباری است که با هدف سادهسازی خریدهای روزمره و افزایش قدرت خرید فوری طراحی شده است. با این سرویس میتوانید تا سقف 20 میلیون تومان اعتبار به صورت آنی دریافت و بدون نیاز به پیش پرداخت یا کارمزد ثبتنام، محصولات و خدمات متنوع را از فروشگاههای آنلاین و حضوری منتخب تهیه کنید.
شرکت همراه کسبوکارهای هوشمند به عنوان بازوی دیجیتال شرکت همراه اول، در راستای توسعه خدمات مالی نوآورانه، سرویس «اعتبار همراهی فروشگاهی» ویژه مصرف در شبکه پذیرندگان اوانو را از طریق اپلیکیشن اوانو ارائه کرده است. این سرویس به صورت تدریجی برای مشترکان خطوط دائمی همراه اول فعال میشود و در مراحل بعدی، سایر کاربران را نیز پوشش خواهد داد.
ویژگیهای اعتبار همراهی فروشگاهی اوانو:
- فرآیند فعالسازی اعتبار همراهی در اپلیکیشن اوانو کمتر از 2 دقیقه زمان میبرد و نیازی به ارائه چک، ضامن یا بارگذاری مدارک ندارید؛ روند سریع و ساده است.
- فعالسازی و دریافت اعتبار به ضامن، چک، سفته، سپرده و حتی بارگذاری مدرک نیاز ندارید. مراحل درخواست، دریافت کاملا آنلاین و از طریق «اپلیکیشن اوانو» انجام میدهید.
- در زمان ثبتنام و فعالسازی اعتبار، هیچ هزینهای (سود، کارمزد یا پیشپرداخت) پرداخت نمیکنید.
- برخلاف وامهای سنتی، شما تنها مبلغ مصرف شده (نه مبلغ تخصیص یافته) را در پایان دوره پرداخت میکنید.
- امکان خرید از فروشگاههای بزرگ و معتبر آنلاین و حضوری مانند دیجیکالا، دیجیجت، شهروند و هایپراستار فراهم است.
- با پرداخت صورتحساب، موجودی اعتباری شما بلافاصله شارژ و آماده مصرف مجدد خواهد بود.
چطور اعتبار همراه فروشگاهی اوانو را دریافت کنم؟
در صورت واجد شرایط بودن براساس الگوریتم اعتبارسنجی اوانو، پیامک اطلاعرسانی دریافت خواهید کرد. برای فعالسازی اعتبار همراه فروشگاهی اوانو:
- اپلیکیشن اوانو را نصب و وارد حساب کاربری خود شوید.
- به بخش اعتبار همراهی (کارت بنفش) بروید و مراحل فعالسازی را طی کنید.
کجا میتوانم از اعتبار همراهی فروشگاهی اوانو استفاده کنم؟
پس از فعالسازی میتوانید در فروشگاههای آنلاین طرف قرارداد هنگام پرداخت، گزینه درگاه اختصاصی اوانو را انتخاب کنید. در خریدهای حضوری نیز با دریافت پیامک کد تأیید یا اسکن کد پذیرنده در اپلیکیشن اوانو، خرید خود را نهایی کنید. این اعتبار برای خرید کالاهای متنوع از جمله طلا، کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی، محصولات سوپرمارکتی و بسیاری دیگر قابل استفاده است.
صورتحساب و بازپرداخت به چه صورت است؟
تاریخ صدور صورتحساب را خودتان میتوانید بین یکم تا هفتم هر ماه مشخص کنید. سپس 7 روز فرصت دارید صورتحساب صادر شده را بدون پرداخت جریمه تسویه کنید. با پرداخت صورتحساب، موجودی اعتباری شما بهصورت آنی شارژ میشود و چرخه اعتباری دوباره آغاز خواهد شد.
جریمه دیرکرد چگونه محاسبه میشود؟
در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت 7 روزه، جریمه دیرکرد به میزان روزانه ۰.۱۳ درصد از مبلغ صورتحساب محاسبه و به بدهی شما افزوده خواهد شد. همچنین امکان مصرف مابقی اعتبار نیز سلب میشود. لازم بذکر است در صورتی که بازپرداخت انجام نشود، پس از مدت مشخص و مطابق شرایطی که در زمان ثبتنام اطلاعرسانی شده است، تبعاتی از جمله قطع یکطرفه و دو طرفه سیمکارت را به دنبال خواهد داشت.
برای تجربه سریع و آسان خرید اعتباری، همین امروز اپلیکیشن اوانو را نصب کنید، کارت بنفش «اعتبار همراهی فروشگاهی» را باز کنید و در کمتر از ۲ دقیقه فعالسازی را انجام دهید و خرید بدون پیشپرداخت و ساده را تجربه کنید.