آپدیت بزرگ ChatGPT تا چند روز دیگر از راه می‌رسد

اوپن‌ای‌آی در واکنش به رقابت گوگل و آنتروپیک، با اعلام وضعیت «کد قرمز» آماده‌ی انتشار به‌روزرسانی بزرگ بعدی خود می‌شود.

به گزارش ایلنا: سم آلتمن مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، اوایل این هفته با اعلام وضعیت «کد قرمز»، تیم خود را برای واکنش سریع به رقابت فزاینده با گوگل و آنتروپیک تحت فشار قرار داد. منابع آگاه می‌گویند اوپن‌ای‌آی اولین پاسخ جدی خود به مدل جمنای ۳ را با انتشار به‌روزرسانی GPT-5.2 آماده کرده است.

براساس گزارش‌ها، GPT-5.2 آماده‌ی انتشار است و احتمال دارد اوایل هفته‌ی آینده منتشر شود. ظاهراً این نسخه می‌تواند فاصله‌ی ایجادشده پس از معرفی جمنای ۳ را از بین ببرد؛ مدل قدرتمندی که حتی آلتمن و ایلان ماسک را تحت‌تأثیر قرار داد.

گزارش The Information تأیید می‌کند که مدل استدلالی جدید اوپن‌ای‌آی در ارزیابی‌های داخلی جلوتر از جمنای ۳ گوگل قرار دارد و آلتمن نیز به این مورد اشاره کرده است.

به گفته‌ی برخی منابع، اوپن‌ای‌آی قصد داشت مدل هوش مصنوعی GPT-5.2 را در اواخر دسامبر (اوای دی ۱۴۰۴) منتشر کند، اما فشار رقبا باعث شد زمان‌بندی تغییر کند و اکنون ۹ دسامبر (۱۸ آذر ۱۴۰۴) به‌عنوان تاریخ هدف برای انتشار نسخه‌ی جدید تعیین شده است.

طی ماه‌های آینده باید منتظر تحولات قابل‌توجهی در ChatGPT باشیم، زیرا اوپن‌ای‌آی تمرکز خود را از ویژگی‌های نمایشی به سمت بهبود سرعت، پایداری و قابلیت شخصی‌سازی این چت‌بات هدایت می‌کند. اعلام کد قرمز از سوی آلتمن نشان می‌دهد که GPT-5.2 فقط آغاز مسیر جدید بهبود ChatGPT است.

 

