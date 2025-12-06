به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت یلدای ۱۴۰۴، تمامی مشترکان تلفن همراه ایرانسل، تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند با خرید و فعال‌سازی آهنگ پیشواز، امتیاز جمع‌آوری کنند و از این امتیازها در گردونه شانس وب‌سایت «پیشوازفان» برای شرکت در قرعه‌کشی جوایز استفاده کنند.

برای استفاده از گردونه شانس، کاربران باید پیش از خرید آهنگ پیشواز، به بخش پیشوازفان وب‌سایت ایرانسل مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوند. پس از اولین ورود، حساب کاربری فعال می‌شود و از آن پس، خرید آهنگ پیشواز از هر روش، امتیاز مربوط را در حساب کاربر ثبت می‌کند.

جوایز جشنواره «یلدای گوش‌نواز با پیشواز» شامل یک دستگاه گوشی آیفون ۱۳، یک دستگاه کنسول بازی پلی‌استیشن۵، ۹ مچ‌بند هوشمند هواوی مدل ۷، ۹ مچ‌بند هوشمند هواوی مدل ۵، ۱۰۰۰ شارژ ۲۰هزار تومانی، ۷۰۰ شارژ ۳۰هزار تومانی و ۵۰۰ شارژ ۵۰هزار تومانی کیف‌پول جیب‌جت، ۷۰۰ بسته یک‌گیگابایتی اینترنت یک‌ماهه، ۲۰۰ بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت دوماهه و ۱۰۰ بسته ۲۰ گیگابایتی اینترنت شش‌ماهه است. جوایز این جشنواره یلدایی در پایان رویداد به برندگان تحویل داده می‌شود.

کاربران می‌توانند برای خرید آهنگ پیشواز، از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، وب‌سایت پیشواز یا شماره‌گیری کد دستوری #۷۵۷۵* اقدام کنند.

«آهنگ پیشواز»، یکی از خدمات ایرانسل است که با استفاده از آن، مشترکان می‌توانند زمان لذت‌بخشی را برای مخاطبان خود هنگام دریافت تماس، فراهم کنند. ایرانسل در اوایل راه‌اندازی شبکه خود، این امکان را برای نخستین بار در ایران، به مشترکان تلفن همراه ارائه داده بود.

علاقه‌مندان به فعال‌سازی آهنگ پیشواز، می‌توانند از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» یا وب‌سایت «پیشواز»، فهرست آهنگ‌ها و نواهای موجود را مشاهده و پیشواز مورد نظر خود را فعال کنند و با استفاده از «پیشواز مخاطب خاص»، برای یک یا چند نفر از مخاطبان ویژه خود، پیشواز اختصاصی تنظیم کنند.

انتهای پیام/