آغاز به کار همایش فناوریهای نوین در حسابداری و علوم مالی با حمایت ایرانسل
ایرانسل، حامی برگزاری بیستوسومین همایش ملی حسابداری ایران، با عنوان «فناوریهای نوین در حسابداری و علوم مالی» شد
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این رویداد تخصصی توسط مرکز تحقیقات حسابداری و امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور استادان، پژوهشگران، فعالان صنعت مالی و متخصصان فناوریاطلاعات، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴، برگزار میشود.
در این همایش، جدیدترین روندها و نوآوریهای فناورانه اثرگذار بر حرفه حسابداری و مدیریت مالی مورد بررسی قرار میگیرد؛ موضوعاتی از جمله کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حسابداری، نقش فناوری بلاکچین در ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، اتوماسیون و رباتیک در فرآیندهای مالی، الزامات امنیت سایبری و حفاظت از دادههای مالی، استفاده از رایانش ابری و تحولات نرمافزارهای حسابداری، تحلیل داده و هوش تجاری در تصمیمسازی مالی و انطباق مقررات با فناوریهای نوظهور. همچنین آینده حرفه حسابداری در مسیر تحول دیجیتال و ملاحظات اخلاقی در بهرهگیری از فناوریهای نوین از دیگر محورهای اصلی این رویداد هستند.
همزمان با این رویداد که در مرکز همایشهای بینالمللی رازی برگزار میشود، غرفه ارائه و فروش محصولات ایرانسل نیز مستقر است و خدمات و محصولات متنوع ایرانسل، شامل سیمکارت، بستههای ارتباطی، مودمهای اینترنت پرسرعت و سایر محصولات دیجیتال، به شرکتکنندگان ارائه میشود. این بخش با هدف آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان تخصصی حوزه مالی با خدمات دیجیتال ایرانسل و پاسخگویی مستقیم به نیازهای ارتباطی آنان در نظر گرفته شده است.
ایرانسل با حمایت از برگزاری بیستوسومین همایش ملی حسابداری، بر نقش خود در توسعه زیستبوم دیجیتال کشور، پشتیبانی از پژوهشهای علمی و تقویت ارتباط میان فناوری و صنعت مالی تأکید میکند و تلاش دارد زمینه تعامل میان متخصصان دو حوزه ارتباطات و حسابداری را فراهم سازد.
با توجه به اهمیت آشنایی متخصصان مالی با راهکارهای دیجیتال، شرکتکنندگان در این رویداد، پس از حضور در برنامههای تخصصی همایش، گواهینامه معتبر با امتیاز آموزشی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت میکنند.