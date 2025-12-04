خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز به کار همایش فناوری‌های نوین در حسابداری و علوم مالی با حمایت ایرانسل

آغاز به کار همایش فناوری‌های نوین در حسابداری و علوم مالی با حمایت ایرانسل
کد خبر : 1722960
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل، حامی برگزاری بیست‌وسومین همایش ملی حسابداری ایران، با عنوان «فناوری‌های نوین در حسابداری و علوم مالی» شد

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این رویداد تخصصی توسط مرکز تحقیقات حسابداری و امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور استادان، پژوهشگران، فعالان صنعت مالی و متخصصان فناوری‌اطلاعات، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴، برگزار می‌شود.

در این همایش، جدیدترین روندها و نوآوری‌های فناورانه اثرگذار بر حرفه حسابداری و مدیریت مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موضوعاتی از جمله کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حسابداری، نقش فناوری بلاک‌چین در ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، اتوماسیون و رباتیک در فرآیندهای مالی، الزامات امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های مالی، استفاده از رایانش ابری و تحولات نرم‌افزارهای حسابداری، تحلیل داده و هوش تجاری در تصمیم‌سازی مالی و انطباق مقررات با فناوری‌های نوظهور. همچنین آینده حرفه حسابداری در مسیر تحول دیجیتال و ملاحظات اخلاقی در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از دیگر محورهای اصلی این رویداد هستند.

همزمان با این رویداد که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌شود، غرفه ارائه و فروش محصولات ایرانسل نیز مستقر است و خدمات و محصولات متنوع ایرانسل، شامل سیم‌کارت، بسته‌های ارتباطی، مودم‌های اینترنت پرسرعت و سایر محصولات دیجیتال، به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود. این بخش با هدف آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان تخصصی حوزه مالی با خدمات دیجیتال ایرانسل و پاسخ‌گویی مستقیم به نیازهای ارتباطی آنان در نظر گرفته شده است.

ایرانسل با حمایت از برگزاری بیست‌وسومین همایش ملی حسابداری، بر نقش خود در توسعه زیست‌بوم دیجیتال کشور، پشتیبانی از پژوهش‌های علمی و تقویت ارتباط میان فناوری و صنعت مالی تأکید می‌کند و تلاش دارد زمینه تعامل میان متخصصان دو حوزه ارتباطات و حسابداری را فراهم سازد.

با توجه به اهمیت آشنایی متخصصان مالی با راهکارهای دیجیتال، شرکت‌کنندگان در این رویداد، پس از حضور در برنامه‌های تخصصی همایش، گواهینامه معتبر با امتیاز آموزشی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی