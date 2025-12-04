افتتاح نمایشگاه دائمی محصولات و خدمات هوشمند مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول
نمایشگاه دائمی محصولات و خدمات هوشمندسازی صنعت در محل هاب بهشتی مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول افتتاح شد
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نمایشگاه دائمی محصولات و خدمات هوشمندسازی صنعت با هدف معرفی تازهترین دستاوردهای فناورانه نوآورانه و ارائه دموهای عملیاتی در محل هاب بهشتی مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول افتتاح شد.
در این مراسم که در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد، توانمندیهای همراه اول در حوزههایی همچون شبکه اختصاصی، AR/VR، محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، شهر هوشمند و ... معرفی شد.
این نمایشگاه بستری برای ارائه راهکارهای نوآورانه، توسعه همکاریهای صنعتی و دیجیتالیسازی در صنایع فراهم کرده است.
معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول، هدف اصلی از تشکیل نمایشگاه را ایجاد همافزایی میان شرکتها و تسریع حرکت بهسمت تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت اعلام کرد.
این نمایشگاه همواره پذیرای مدیران، متخصصان و علاقهمندان حوزه فناوری بوده و فرصت مناسبی برای تبادل دانش، تجربه و ایجاد همکاریهای جدید در مسیر آینده صنعت بهشمار میرود.