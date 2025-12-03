نوبیا فلیپ ۳ رونمایی شد؛ گوشی تاشو جذاب با نمایشگر خارجی بزرگ

به گزارش ایلنا: به‌گفته‌ی نوبیا، فلیپ ۳ از تراشه دیمنسیتی 7400X مدیاتک بهره می‌برد و به‌صورت پیش‌فرض با ۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود؛ ترکیبی که برای گوشی تاشدنی میان‌رده، جذاب و کافی به‌نظر می‌رسد.

نوبیا فلیپ ۳ از صفحه‌نمایش داخلی ۶٫۹ اینچی انعطاف‌پذیر با وضوح +Full HD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. روی قاب بیرونی نیز نمایشگر ۴ اینچی AMOLED قرار دارد که برای اعلان‌ها، کنترل سریع اپ‌ها و استفاده بدون باز کردن گوشی کاربرد دارد.

نوبیا فلیپ ۳ از دوربین دوگانه شامل حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. برای سلفی نیز دوربین ۳۲ مگاپیکسلی روی نمایشگر داخلی قرار گرفته است.

گوشی تاشدنی نوبیا فلیپ ۳ از باتری ۴۶۱۰ میلی‌آمپر‌ساعتی استفاده می‌کند که با بهینه‌سازی نرم‌افزاری، دوام مناسبی ارائه می‌دهد. از دیگر مشخصات این گوشی می‌تواند به حسگر اثرانگشت، استاندارد IP54، بلوتوث ۶، NFC، وزن ۱۸۷ گرم و ضخامت ۷٫۵ میلی‌متر در حالت باز اشاره کرد.

نوبیا فلیپ ۳ با رنگ‌های مشکی و سفید و با اندروید ۱۵ عرضه می‌شود. قیمت گوشی هم‌زمان با آغاز فروش در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/