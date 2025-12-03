خبرگزاری کار ایران
نوبیا فلیپ ۳ رونمایی شد؛ گوشی تاشو جذاب با نمایشگر خارجی بزرگ

نوبیا به‌طور رسمی از نوبیا فلیپ ۳ در ژاپن رونمایی کرد، اما فروش این گوشی تاشدنی از اواسط ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن ۱۴۰۴) آغاز می‌شود. این محصول هم‌زمان با اولین گوشی تاشدنی کتابی این برند یعنی نوبیا فولد معرفی شده است تا سبد دستگاه‌های تاشوی نوبیا کامل‌تر از همیشه باشد.

به گزارش ایلنا: به‌گفته‌ی نوبیا، فلیپ ۳ از تراشه دیمنسیتی 7400X مدیاتک بهره می‌برد و به‌صورت پیش‌فرض با ۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود؛ ترکیبی که برای گوشی تاشدنی میان‌رده، جذاب و کافی به‌نظر می‌رسد.

نوبیا فلیپ ۳ از صفحه‌نمایش داخلی ۶٫۹ اینچی انعطاف‌پذیر با وضوح +Full HD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. روی قاب بیرونی نیز نمایشگر ۴ اینچی AMOLED قرار دارد که برای اعلان‌ها، کنترل سریع اپ‌ها و استفاده بدون باز کردن گوشی کاربرد دارد.

نوبیا فلیپ ۳ از دوربین دوگانه شامل حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. برای سلفی نیز دوربین ۳۲ مگاپیکسلی روی نمایشگر داخلی قرار گرفته است.

گوشی تاشدنی نوبیا فلیپ ۳ از باتری ۴۶۱۰ میلی‌آمپر‌ساعتی استفاده می‌کند که با بهینه‌سازی نرم‌افزاری، دوام مناسبی ارائه می‌دهد. از دیگر مشخصات این گوشی می‌تواند به حسگر اثرانگشت، استاندارد IP54، بلوتوث ۶، NFC، وزن ۱۸۷ گرم و ضخامت ۷٫۵ میلی‌متر در حالت باز اشاره کرد.

نوبیا فلیپ ۳ با رنگ‌های مشکی و سفید و با اندروید ۱۵ عرضه می‌شود. قیمت گوشی هم‌زمان با آغاز فروش در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

 

