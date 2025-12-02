گوشی جدید سامسونگ نمایشگر ۱۰ اینچ دارد!
اولین گوشی تاشدنی سهتکهی سامسونگ نمایشگر بزرگ ۱۰ اینچی و بزرگترین باتری در بین تمام گوشیهای این شرکت را دارد.
به گزارش ایلنا: سامسونگ سرانجام گلکسی زد ترایفولد را معرفی کرد؛ نخستین گوشی این شرکت که سه نمایشگر دارد و بهجای یک لولا، با دو مکانیزم تاشدنی کار میکند. این دستگاه هنگام بازشدن به نمایشگری ۱۰ اینچی تبدیل میشود و در حالت بسته از نمایشگر رویی ۶٫۵ اینچی بهره میبرد؛ نمایی که بهدلیل کاهش محسوس چینخوردگی، یکدستتر دیده میشود.
طراحی دستگاه به گونهای است که به داخل تا میشود تا از نمایشگر اصلی محافظت شود. سامسونگ میگوید مکانیزم باز و بستهشدن با یک هشدار نرمافزاری همراه شده تا در صورت تاشدن اشتباه، کاربر را آگاه کند.
در این مدل از لولای Armor FlexHinge با ساختار تیتانیومی استفاده شده؛ ترکیب دو لولای با ابعاد متفاوت و یک ریل دوگانه که به گفتهی سامسونگ، ثبات بیشتر در حرکت، باز و بستهشدن روانتر و دوام بالاتر را به همراه دارد. یک لایهی فلزی بسیار نازک هم در بخش داخلی برای محافظت از مکانیزم تاشدنی قرار گرفته است.
زد ترایفولد از باتری سهسلولی ۵۶۰۰ میلیآمپرساعتی استفاده میکند؛ در واقع پشت هر نمایشگر یک سلول باتری قرار گرفته و بزرگترین مجموعهی باتریای را تشکیل میدهد که سامسونگ تاکنون در گوشی هوشمند خود بهکار برده است.
در بخش پشتی سه دوربین دیده میشود: دوربین عریض ۲۰۰ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و تلهفوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر. دو دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی روی نمایشگر رویی و نمایشگر اصلی قرار دارد. قدرت گوشی از پردازندهی اسنپدراگون ۸ الیت تأمین میشود.