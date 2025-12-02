به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

پیرو درخواست اپراتورها مبنی بر بازنگری در تعرفه‌ بسته‌های اینترنت و با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینه‌های توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه، همچنین ضرورت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در توسعه زیرساخت‌ها برای حفظ کیفیت خدمات با توجه به رشد روزافزون تقاضا، مراجع تصمیم‌گیر با اصلاح و افزایش تعرفه خدمات همراه موافقت کردند.

ایرانسل ضمن همراهی و درک شرایط اقتصادی و تورم موجود و حساسیت مشترکان نسبت به افزایش قیمت‌ها، این اصلاح حداقلی تعرفه را با هدف به تعویق انداختن بحران ناترازی در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، حفظ حداقل‌های کیفی لازم در ارائه خدمات ارتباطی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان اعمال کرده است. ایرانسل تلاش می‌کند با وجود محدودیت‌ها، تجربه‌ای پایدار و باکیفیت در ارائه خدمات ارتباطی برای مشترکان فراهم کند.

بر این اساس، فرایند اصلاح تعرفه‌ بسته‌های اینترنت، از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است؛ به این ترتیب، تعرفه تمامی بسته‌های اینترنت همراه و TD-LTE ایرانسل، تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در کانال‌های مختلف از جمله وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و…، به تدریج اعمال می‌شود. همچنین تعرفه مصرف آزاد (تعرفه پایه) اینترنت ایرانسل، افزایش پیدا نکرده و بدون تغییر باقی می‌ماند.

ایرانسل آماده است تا در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال درباره نحوه اعمال تعرفه‌های اینترنت، پاسخگوی مشترکان خود باشد.

جدول مقایسه‌ تعرفه‌های قدیم و جدید بسته‌های اینترنت ایرانسل، به شرح زیر است:

جدول مقایسه قیمت‌های قدیم و جدید بسته‌های اینترنت همراه

ردیف مدت زمان (روز) حجم واحد قیمت فعلی (ریال) قیمت جدید (ریال) درصد تغییر ۱ یک روزه ۶۰ مگابایت ۲۱,۴۴۰ ۲۴,۵۷۰ ۱۴.۶۰% ۲ یک روزه ۱۰۰ مگابایت ۲۹,۴۸۰ ۳۵,۳۰۰ ۱۹.۷۴% ۳ یک روزه ۲۰۰ مگابایت ۴۲,۸۸۰ ۵۱,۴۰۰ ۱۹.۸۷% ۴ یک روزه ۳۰۰ مگابایت ۵۲,۲۶۰ ۶۲,۷۰۰ ۱۹.۹۸% ۵ یک روزه ۴۰۰ مگابایت ۶۰,۳۰۰ ۷۲,۳۰۰ ۱۹.۹۰% ۶ یک روزه ۷۵۰ مگابایت ۷۶,۳۸۰ ۹۱,۶۰۰ ۱۹.۹۳% ۷ یک روزه ۱.۵ گیگابایت ۹۹,۱۶۰ ۱۱۸,۹۰۰ ۱۹.۹۱% ۸ یک روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۲۵,۹۶۰ ۱۵۱,۱۰۰ ۱۹.۹۶% ۹ یک روزه ۵۰۰ مگابایت (۲ تا ۷ صبح) ۶,۷۰۰ ۸,۰۰۰ ۱۹.۴۰% ۱۰ ۳ روزه ۱۵۰ مگابایت ۴۶,۹۰۰ ۵۶,۲۰۰ ۱۹.۸۳% ۱۱ ۳ روزه ۲۵۰ مگابایت ۵۸,۹۶۰ ۷۰,۷۰۰ ۱۹.۹۱% ۱۲ ۳ روزه ۴۰۰ مگابایت ۷۱,۰۲۰ ۸۵,۲۰۰ ۱۹.۹۷% ۱۳ ۳ روزه ۷۵۰ مگابایت ۸۹,۷۸۰ ۱۰۷,۷۰۰ ۱۹.۹۶% ۱۴ ۳ روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۲۰,۶۰۰ ۱۴۴,۷۰۰ ۱۹.۹۸% ۱۵ ۳ روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۴۷,۴۰۰ ۱۷۶,۸۰۰ ۱۹.۹۵% ۱۶ ۷ روزه ۲۰۰ مگابایت ۵۸,۹۶۰ ۷۰,۷۰۰ ۱۹.۹۱% ۱۷ ۷ روزه ۳۰۰ مگابایت ۷۳,۷۰۰ ۸۸,۴۰۰ ۱۹.۹۵% ۱۸ ۷ روزه ۵۰۰ مگابایت ۹۳,۸۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۹.۹۴% ۱۹ ۷ روزه ۷۵۰ مگابایت ۱۱۱,۲۲۰ ۱۳۳,۴۰۰ ۱۹.۹۴% ۲۰ ۷ روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۴۶,۰۶۰ ۱۷۵,۲۰۰ ۱۹.۹۵% ۲۱ ۷ روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۷۴,۲۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ ۱۹.۹۸% ۲۲ ۷ روزه ۴ گیگابایت ۲۱۵,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۰.۰۰% ۲۳ ۷ روزه ۵ گیگابایت ۲۴۱,۲۰۰ ۲۸۹,۴۰۰ ۱۹.۹۸% ۲۴ ۷ روزه ۲ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) ۲۰,۱۰۰ ۲۴,۱۲۰ ۲۰.۰۰% ۲۵ ۷ روزه ۵ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) ۳۳,۵۰۰ ۴۰,۲۰۰ ۲۰.۰۰% ۲۶ ۷ روزه ۴ گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۶۰,۳۰۰ ۷۲,۳۰۰ ۱۹.۹۰% ۲۷ ۱۵ روزه ۴۰۰ مگابایت ۹۳,۸۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۹.۹۴% ۲۸ ۱۵ روزه ۷۵۰ مگابایت ۱۲۰,۶۰۰ ۱۴۴,۷۰۰ ۱۹.۹۸% ۲۹ ۱۵ روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۵۴,۱۰۰ ۱۸۴,۹۰۰ ۱۹.۹۹% ۳۰ ۱۵ روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۹۴,۳۰۰ ۲۳۳,۱۰۰ ۱۹.۹۷% ۳۱ ۱۵ روزه ۳.۵ گیگابایت ۲۲۱,۱۰۰ ۲۶۵,۳۰۰ ۱۹.۹۹% ۳۲ ۱۵ روزه ۵ گیگابایت ۲۴۷,۹۰۰ ۲۹۷,۴۰۰ ۱۹.۹۷% ۳۳ ۳۰ روزه ۱ گیگابایت ۱۴۰,۷۰۰ ۱۶۸,۸۰۰ ۱۹.۹۷% ۳۴ ۳۰ روزه ۲ گیگابایت ۱۸۷,۶۰۰ ۲۲۵,۱۰۰ ۱۹.۹۹% ۳۵ ۳۰ روزه ۳ گیگابایت ۲۵۴,۶۰۰ ۳۰۵,۵۰۰ ۱۹.۹۹% ۳۶ ۳۰ روزه ۴ گیگابایت ۲۸۵,۴۲۰ ۳۴۲,۵۰۰ ۲۰.۰۰% ۳۷ ۳۰ روزه ۵ گیگابایت ۳۱۶,۲۴۰ ۳۷۹,۴۰۰ ۱۹.۹۷% ۳۸ ۳۰ روزه ۶ گیگابایت ۳۷۰,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰ ۲۰.۰۰% ۳۹ ۳۰ روزه ۷ گیگابایت ۳۸۰,۰۰۰ ۴۵۶,۰۰۰ ۲۰.۰۰% ۴۰ ۳۰ روزه ۳۰ گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) ۱۲۰,۶۰۰ ۱۴۴,۷۰۰ ۱۹.۹۸% ۴۱ ۳۰ روزه ۷ گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۰۰,۵۰۰ ۱۲۰,۶۰۰ ۲۰.۰۰% ۴۲ ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) ۱۲۰,۶۰۰ ۱۴۴,۷۰۰ ۱۹.۹۸% ۴۳ ۳۰ روزه ۱۰۰ گیگابایت (۱ تا ۱۱ صبح) ۲۶۵, ۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰ ۲۰.۰۰% ۴۴ ۶۰ روزه ۱۰ گیگابایت ۴۸۲,۴۰۰ ۵۷۸,۸۰۰ ۱۹.۹۸% ۴۵ ۱۲۰ روزه ۱۵ گیگابایت ۸۳۰,۸۰۰ ۹۹۶,۹۰۰ ۱۹.۹۹%

جدول مقایسه قیمت‌های قدیم و جدید بسته‌های اینترنت TD-LTE