ثبت رکورد بالاتر از 4 گیگابیت بر ثانیه روی شبکه 5G همراه اول

همراه اول با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین پروژه‌های ارتباطی خود در استان کرمان را افتتاح و رکورد سرعت بیش از 4 گیگابیت بر ثانیه روی شبکه 5G خود را ثبت کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در آیین افتتاح ۳۴۷ پروژه ارتباطی با مجموع اعتبار بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در جریان سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمان، از پروژه‌های ارتباطی خود مبتنی بر آخرین نسل از فناوری‌های ارتباطی رونمایی کرد.

 

وحید شاه منصوری، نماینده همراه اول در این مراسم ضمن اشاره به سرمایه گذاری 1584 میلیارد تومانی همراه اول در استان کرمان از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، اظهار کرد: امروز با افتتاح سایت‌های جدید ارتباطی همراه اول، تعداد سایت‌های 5G استان کرمان به 41 می‌رسد.

 

وی ابراز کرد: قابل توجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ماهانه از میان 10 سایت پرترافیک ما در کشور، حدود نیمی از سایت‌ها به استان کرمان تعلق دارد و از این جهت، استان کرمان همواره در اولویت‌های سرمایه‌گذاری ما بوده است.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته همکاران ارتباطی خود در اپراتور اول تلفن همراه کشور، اظهار کرد: امیدواریم که این توجه به امر سرمایه‌گذاری، برای استان باعث خیر و برکت باشد.

 

گفتنی است در جریان برگزاری این مراسم، با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سایت نسل پنجم همراه اول در شهر کرمان تست سرعت گرفته و رکورد 4194 مگابیت بر ثانیه ثبت شد.

 

همزمان دستور افتتاح سایت نسل چهارمی همراه اول در روستای نظم‌آباد شهرستان جازموریان نیز داده شد که با 98 نفر خانوار به فاصله 400 کیلومتری از شهر کرمان قرار دارد.

 

برنامه این اپراتور برای سال جاری در استان کرمان، راه‌اندازی 63 سایت جدید و انجام 29 مورد ارتقای فناوری است که تاکنون نیز 32 سایت جدید به بهره‌برداری رسیده و 16 مورد ارتقای فناوری انجام شده است.

 

این اقدامات، پوشش شبکه و کیفیت خدمات ارتباطی را برای مردم و کسب‌وکارهای استان کرمان بهبود می‌بخشد. همراه اول توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را در سراسر کشور با هدف محرومیت‌زدایی دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی پیگیری می‌کند.

 

