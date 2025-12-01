بازار رمزارز در وضعیت قرمز؛ بیتکوین باز هم نزولی شد
بازار کریپتو هفته را با ریزشی سنگین آغاز کرد؛ موجی از لیکوییدیشن اجباری، صدها میلیون دلار از پوزیشنهای لانگ را در چند ساعت نابود کرد.
ایلنا: بازار رمزارزها بامداد امروز بار دیگر با موج تازهای از لیکوییدشدن پوزیشنهای اجباری روبهرو شد و حدود ۶۴۶ میلیون دلار از معاملات اهرمدار در صرافیهای بزرگ از بین رفت. این اتفاق، پایان تلخ ماه گذشته را ادامه داد و ریزش در بیتکوین، اتریوم و اکثر آلتکوینهای بزرگ را تشدید کرد.
براساس دادههای کوینگلس، حدود ۹۰ درصد حجم معاملات لیکوییدشده مربوط به پوزیشنهای لانگ بوده است. بزرگترین لیکوییدشدن نیز سفارش ETH-USDC به ارزش ۱۴٫۴۸ میلیون دلار در صرافی بایننس بود.
سه صرافی بایننس، هایپرلیکویید و بایبیت هرکدام بیش از ۱۶۰ میلیون دلار لیکوییدشدن ثبت کردهاند. این اتفاق نشانهی انباشت شدید معاملاتی است که در جریان جلسات آسیایی بهطور زنجیرهای بسته شدهاند.
لیکوییدشدن زمانی رخ میدهد که صرافی، پوزیشن اهرمدار معاملهگر را بهدلیل از دسترفتن بخشی یا کل سرمایهی اولیه، بهاجبار میبندد. این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که معاملهگر قادر به حفظ مارجین موردنیاز نباشد.
بهطور معمول، موج لیکوییدشدن نشانهای از شرایط افراطی بازار است که میتواند به بازگشت احتمالی قیمت با تغییر احساسات سرمایهگذاران منجر شود. در این میان، بیتکوین بیشاز ۵ درصد ریزش کرد و به محدودهی ۸۶ هزار دلار رسید. اتریوم نیز بیش از ۶ درصد سقوط کرد و حوالی ۲۸۱۵ دلار معامله شد. این دو رمزارز که اواخر هفتهی گذشته تلاشهایی برای بازگشت داشتند، دوباره به کف محدودهی معاملاتی نوامبر (آبان و آذر ۱۴۰۴) عقبنشینی کردند.
بهنوشتهی کویندسک، سولانا، ریپل، بایننسکوین و دوجکوین نیز در همین بازهی زمانی ۴ تا ۷ درصد افت داشتند؛ درحالی که کاردانو و Lido Staked Ether کاهش بیشتری را تجربه کردند. معاملهگران، نقدینگی کم و ابهامهای کلان اقتصادی را دو عامل اصلی سرعت این سقوط میدانند.
بازار پس از اصلاح شدید اواخر نوامبر همچنان تلاش میکند به ثبات برسد؛ اصلاحی که با ترکیب سیگنالهای کلان، خروج سرمایه از صندوقهای قابلمعاملهی بیتکوین (ETF) و حجم پایین معاملات آخر هفته، پوزیشنهای انباشتهشده را تخلیه کرد.
سقوط روز دوشنبه همان الگوی تکرارشدهی ماههای اخیر را دنبال کرد: رشد بیشازحد پوزیشنهای لانگ در برابر مقاومت، تغییر نرخ فاندینگ و سپس فشار فروش اجباری که داراییهای اصلی را ظرف چند ساعت پایین میکشد.
در ادامهی اتفاقات، شاخص Open Interest در قراردادهای دائمی BTC و ETH نیز کاهش بیشتری داشت که نشان میدهد بخشی از اهرمی که طی رالی اکتبر (مهر و آبان ۱۴۰۴) تشکیل شده بود، درحال پاکسازی است.
معاملهگران میگویند وضعیت پوزیشنها اکنون «شفافتر» شده است، اما تا زمانیکه نقدینگی در جلسهی معاملاتی آمریکا بهبود پیدا نکند، نوسانات لحظهای همچنان بالا خواهد ماند و بازار رفتار پرریسکتری نشان میدهد.