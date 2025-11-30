برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری ICT با مشارکت همراه اول
همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت همراه اول برگزار شد و اپراتور اول تلفن همراه کشور با نمایش راهکارهای هوشمند و ظرفیتهای سرمایهگذاری خود، توجه مقامات و فعالان اقتصاد دیجیتال را به خود جلب کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز ۹ آذر ۱۴۰۴ با مشارکت و حمایت همراه اول برگزار شد و اپراتور اول کشور در بخش نمایشگاهی این رویداد، مجموعهای از راهکارهای هوشمند، خدمات سازمانی و ظرفیتهای سرمایهگذاری خود را به نمایش گذاشت.
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این همایش اظهار کرد: اپراتورهای تلفن همراه پس از برگزاری مزایده باند فرکانسی، بهطور رسمی وارد مرحله تأمین و تجهیز زیرساختهای 5G شدهاند.
وی توسعه 5G، فیبرنوری و آمادگی برای 6G را نیازمند سرمایهگذاری سنگین دانست و گفت: دولت بدون مشارکت گسترده بخش خصوصی قادر به پیشبرد این مسیر نیست.
وزیر ارتباطات همچنین از برنامه صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی و نقش ابر دولت، حکمرانی داده و ایجاد مراکز داده در جهش دیجیتال کشور خبر داد.
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که آینده اقتصاد ایران بر پایه نوآوری داده و فناوری دیجیتال شکل میگیرد.
وی گفت: ایران با تکیه بر سرمایه انسانی و حضور بخش خصوصی میتواند به هاب منطقهای ICT تبدیل شود و سرمایهگذاری در حوزه فیبر نوری، 5G، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال از امنترین و سودآورترین فرصتهای اقتصادی کشور است.
در حاشیه همایش، نمایشگاه جانبی با حضور هاشمی وزیر ارتباطات افتتاح شد و زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده از غرفه همراه اول بازدید کرد.
همراه اول در این نمایشگاه طرح همیاری برای بهبود پوشش شبکه، راهکارهای سازمانی، سرویسهای مبتنی بر اینترنت اشیا، خدمات شرکت EBCOM و ظرفیتهای سرمایهگذاری حرکت اول را معرفی کرد؛ بخشهایی که توجه مدیران و فعالان فناوری را به خود جلب کرد و تمرکز اپراتور اول تلفن همراه کشور بر توسعه سرویسهای نوین و تقویت اقتصاد دیجیتال را برجسته ساخت.