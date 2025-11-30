خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ICT با مشارکت همراه اول

برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ICT با مشارکت همراه اول
کد خبر : 1721095
لینک کوتاه کپی شد.

همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت همراه اول برگزار شد و اپراتور اول تلفن همراه کشور با نمایش راهکارهای هوشمند و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود، توجه مقامات و فعالان اقتصاد دیجیتال را به خود جلب کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز ۹ آذر ۱۴۰۴ با مشارکت ‌و حمایت همراه اول برگزار شد و اپراتور اول کشور در بخش نمایشگاهی این رویداد، مجموعه‌ای از راهکارهای هوشمند، خدمات سازمانی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود را به نمایش گذاشت.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این همایش اظهار کرد: اپراتورهای تلفن همراه پس از برگزاری مزایده باند فرکانسی، به‌طور رسمی وارد مرحله تأمین و تجهیز زیرساخت‌های 5G شده‌اند. 

وی توسعه 5G، فیبرنوری و آمادگی برای 6G را نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین دانست و گفت: دولت بدون مشارکت گسترده بخش خصوصی قادر به پیشبرد این مسیر نیست. 

وزیر ارتباطات همچنین از برنامه صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی و نقش ابر دولت، حکمرانی داده و ایجاد مراکز داده در جهش دیجیتال کشور خبر داد.

محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که آینده اقتصاد ایران بر پایه نوآوری داده و فناوری دیجیتال شکل می‌گیرد.

وی گفت: ایران با تکیه بر سرمایه انسانی و حضور بخش خصوصی می‌تواند به هاب منطقه‌ای ICT تبدیل شود و سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر نوری، 5G، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال از امن‌ترین و سودآورترین فرصت‌های اقتصادی کشور است.

در حاشیه همایش، نمایشگاه جانبی با حضور هاشمی وزیر ارتباطات افتتاح شد و زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از غرفه همراه اول بازدید کرد. 

همراه اول در این نمایشگاه طرح همیاری برای بهبود پوشش شبکه، راهکارهای سازمانی، سرویس‌های مبتنی بر اینترنت اشیا، خدمات شرکت EBCOM و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری حرکت اول را معرفی کرد؛ بخش‌هایی که توجه مدیران و فعالان فناوری را به خود جلب کرد و تمرکز اپراتور اول تلفن همراه کشور بر توسعه سرویس‌های نوین و تقویت اقتصاد دیجیتال را برجسته ساخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی