به گزارش روابط عمومی ایرانسل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، با مشارکت بخش خصوصی، همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری‌اطلاعات را با هدف شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ICT و هوش مصنوعی، ایجاد بستر تعامل میان سرمایه‌گذاران، صاحبان ایده، اپراتورها و استارتاپ‌ها، برگزار می‌کند.

این همایش، با شعار «ارتباطات پایدار امروز، زندگی هوشمند فردا»، ۹ آذرماه ۱۴۰۴، در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، برگزار می‌شود. این رویداد با ترکیب «همایش رسمی» و «نمایشگاه تخصصی پروژه‌ها و فرصت‌ها» امکان نمایش ظرفیت‌ها، ارائه طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری و هم‌افزایی میان بازیگران این اکوسیستم را فراهم کرده است.

ایرانسل به‌عنوان حامی این رویداد، در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از طرح‌های نوآورانه، به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و پیوند میان سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ارتباطات می‌پردازد. همچنین علاوه بر برپایی غرفه ویژه در این همایش و حضور راهکارهای سازمانی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تلاش می‌کند مسیر جذب سرمایه در اکوسیستم فناوری کشور و حمایت استارتاپ‌ها را هموار کند.

برگزاری این رویداد، با توجه به رشد شتابان اقتصاد دیجیتال و تحولات زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، یکی از راهکارهای کلیدی توسعه پایدار محسوب می‌شود.

مخاطبان اصلی این همایش را مدیران ارشد و تصمیم‌سازان بخش ICT، سرمایه‌گذاران خصوصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها، مدیران شرکت‌های فعال در صنعت ارتباطات و زیرساخت و هوش مصنوعی، صاحبان ایده، مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری و اقتصادی تشکیل می‌دهند.

شرکت‌کنندگان و استارتاپ‌ها با حضور در این رویداد از مزایایی مانند دسترسی به فرصت‌های واقعی جذب سرمایه، ارائه طرح‌ها در برابر سرمایه‌گذاران کلیدی، آشنایی با بازیگران اصلی صنعت ICT از اپراتورها تا شرکت‌های زیرساختی، ایجاد ارتباط مستقیم با سیاستگذاران، حضور در نمایشگاه با بازدیدکنندگان تخصصی و همچنین شرکت در جلسات B2B برای تسهیل مذاکرات تجاری و توسعه بازار بهره‌مند می‌شوند.

پیش از این، نشست خبری رونمایی از این همایش ۱۲ آبان‌ماه، با حضور دکتر احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، فرهاد بهمنی عضو هیئت‌مدیره پست بانک ایران، دبیر سندیکای مخابرات ایران و مدیرکل برند ایرانسل برگزار شده بود.

