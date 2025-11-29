این شرکت میخواهد حلقه هوشمند را جایگزین کارت بانکی، کلید و کارت ملی کند
اورا با درآمد میلیارد دلاری، از ردیابی سلامت فراتر میرود و قصد دارد حلقهی هوشمند خود را به کلید دیجیتال و کیف پول شما تبدیل کند.
ایلنا: اورا (Oura)، سازندهی حلقههای هوشمندی که میان ورزشکاران و چهرههای مشهور محبوبیت زیادی دارد اعلام کرد که امسال به درآمد یک میلیارد دلاری خواهد رسید. حالا این شرکت بهدنبال فرصت بعدی خود است؛ فرصتی که میتواند کسبوکارش را وارد مرحلهای کاملاً جدید کند.
تام هِیل مدیرعامل اورا، در گفتوگو با بیزنس اینسایدر در حاشیهی کنفرانس Web Summit لیسبون، از برنامههای جاهطلبانه شرکت برای ورود به حوزههایی فراتر از ردیابی سلامت ازجمله احراز هویت دیجیتال و پرداخت سخن گفت.
هیل با اشاره به حلقههای هوشمند اورا که تا ۴۹۹ دلار قیمت دارند میگوید: «ایده ساده است؛ اگر این حلقه هم کلید شما باشد، هم کیف پولتان چه؟» بهگفتهی هِیل، بسیاری از سازمانها هنگام تأیید هویت با اصطکاک زیادی روبهرو هستند؛ از کارمندان اداری که دائماً رمز عبور فراموش میکنند تا نیروهایی که برای ورود به اتاق کنترل سیستمهای حساس نیاز به تأییدهای امنیتی پیچیده دارند. او اضافه میکند: «حلقهی هوشمند نوعی دستگاه پوشیدنی بیومتریک است که میتواند شما را شناسایی کند.»
هرچند هِیل زمان دقیقی برای اضافهشدن قابلیتهای احرازهویت را اعلام نکرد اما توضیح داد که اورا قصد ندارد یکباره به «ارائهدهنده هویت» تبدیل شود، بلکه میخواهد مزیتهایی مثل احراز هویت و پرداخت را بهعنوان ارزش افزوده ارائه کند.
بهنوشتهی بیزنساینسایدر، اورا برای اولینبار در سال ۲۰۲۳ با خرید استارتاپ Proxy، بهطور جدی قصد خود را برای ورود به فضای احراز هویت نشان داد، اما از آن زمان جزئیات اندکی منتشر کرده است. اورا همچنین در اکتبر (مهر و آبان ۱۴۰۴) دور سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیون دلاری سری E را جذب کرد و حالا ارزش آن به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. هِیل میگوید این سرمایه برای گسترش بینالمللی فعالیتهایش استفاده خواهد شد.
فردریک استنبرل تحلیلگر بازار پوشیدنیها در مؤسسهی ID میگوید اورا مزیتهای خوبی برای ورود به حوزهی پرداخت و شناسهی دیجیتال دارد. بسیاری از کاربران اکنون به استفاده از ساعتهای هوشمند و گجتها برای پرداخت در حملونقل عمومی عادت کردهاند. اورا تاکنون بیش از ۵٫۵ میلیون دستگاه فروخته است و بخش زیادی از مشتریانش را افراد دارای درآمد بالا تشکیل میدهند؛ موضوعی که میتواند همکاری با شرکتهایی مثل ویزا و مسترکارت را آسانتر کند.
البته چالش اصلی اورا ادغام تراشهی NFC در حلقهی کوچک است، زیرا ابعاد بسیار محدود موجب تضعیف سیگنال میشود و حتی پوست انگشت نیز بخشی از سیگنال را جذب میکند. استنبرل یادآور میشود که شرکتهایی مانند سامسونگ هم در این زمینه با مشکل مواجه شدهاند و نتوانستهاند فناوری پرداخت و هویت را به گلکسی رینگ بیاورند.
هِیل تأیید میکند که افزودن NFC یک چالش مهندسی است، اما میگوید این فناوری روزبهروز فراگیرتر و قابلاعتمادتر میشود و انرژی کمی مصرف میکند.