سرویس شارژ همراهی؛ دو برابر اعتبار برای مشترکان اعتباری همراه اول

در طرح جدید «شارژ همراهی»، مشترکان اعتباری همراه اول با یک‌بار شارژ، تا دو برابر اعتبار دریافت می‌کنند.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور سرویس تازه‌ای با نام «شارژ همراهی» ارائه کرده که بر اساس آن، مشترکان اعتباری همراه اول می‌توانند با هر بار انجام شارژ، تا دو برابر مبلغ شارژ شده اعتبار دریافت کنند. 

 

این اعتبار در تمامی کاربردهای ارتباطی شامل مکالمه داخل و خارج شبکه، تماس‌های بین‌الملل، پیامک، اینترنت و خرید بسته‌ها قابل استفاده است.

 

طبق قوانین این طرح، مهلت استفاده از اعتبار شارژ همراهی ۳۰ روز از زمان خرید است و پس از آن، کل مبلغ منقضی خواهد شد. فعالسازی این طرح با شماره‌گیری «ستاره 1000 ستاره 31 مربع» ممکن است.

 

مشترکان تا زمانی که اعتبار ریالی شارژ همراهی صفر نشده باشد، امکان خرید مجدد آن را ندارند؛ اما پس از پایان اعتبار حتی اگر از مدت ۳۰ روزه باقی مانده باشد، خرید مجدد قابل انجام است.

 

همچنین در صورت وجود چند نوع شارژ مانند اصلی، هدیه یا فوق‌العاده، اولویت مصرف با شارژ همراهی خواهد بود.

 

این طرح قابل انتقال به سایر مشترکان نیست و امکان پرداخت هزینه خدماتی مانند تغییر سیمکارت، دریافت ریزمکالمات یا اصلاح نشانی از محل شارژ همراهی وجود ندارد.

 

«شارژ همراهی» با هدف ایجاد سهولت و صرفه اقتصادی بیشتر برای مشترکان اعتباری همراه اول ارائه شده و از هم‌اکنون در دسترس است.

 

