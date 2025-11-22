جایزه ۱۰۰ میلیونی برای خریداران فیبر نوری ایرانسل
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همزمان با گسترش پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری، طرح تشویقی جدیدی را برای کاربران سرویس فیبر نوری خود آغاز کرده است. تمامی کاربرانی که از طریق وبسایت ایرانسل، نسبت به خرید و ثبتنام اینترنت پرسرعت فیبر نوری اقدام کنند، در قرعهکشی ماهانه یک جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون تومانی شرکت داده میشوند.
بر اساس این طرح، پس از ثبتنام در وبسایت ایرانسل و طی مراحل نصب و فعالسازی سرویس فیبر نوری در محل مشترک، اطلاعات کاربر در سامانه قرعهکشی ثبت شده و در پایان هر ماه، در فرایند انتخاب برنده، شرکت داده میشود.
مشترکان تنها با یکبار خرید این سرویس، در قرعهکشی ماههای بعد نیز شرکت داده میشوند. به این ترتیب، مشتریانی که زودتر اقدام به خرید سرویس کنند، از شانس بیشتری برای برنده شدن در دورههای متعدد برخوردار میشوند.
ایرانسل با اجرای این طرح، ضمن توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری فیبر نوری، تلاش دارد تجربهای نوین و با کیفیت را برای مشترکان خانگی و سازمانی فراهم کند. سرویس فیبر نوری ایرانسل با ارائه سرعت و پایداری بالاتر نسبت به سایر فناوریهای اینترنت ثابت مانند ADSL، امکان استفاده بهینه از خدمات آنلاین را برای کاربران فراهم میآورد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر، آشنایی با ویژگیهای این سرویس و ثبتنام، میتوانند به صفحه اینترنت فیبر نوری در وبسایت ایرانسل مراجعه کنند.
پروژههای توسعه فیبرنوری ایرانسل، در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد و در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای تهران، شیراز، بابل، اراک، شهر جدید صدرا، تبریز، جویبار، شاهرود، ورامین، محمدشهر، ماهدشت، گلستان، امیرکلا، چهاردانگه، قائمشهر، شازند، گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویسها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه میکنند.
سرویس اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیسجمهوری وقت افتتاح شد.
ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲، موافقتنامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات دریافت کرد و رسماً به جمع ارائهدهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.
۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل برای منازل و کسبوکارها (FTTx) در شهر بابل استان مازندران، بهعنوان نخستین شهر، با حضور وزیر ارتباطات وقت، تکمیل شد.
ایرانسل در تیر ماه ۱۴۰۳، موفق شده بود رکورد سرعت دانلود ۸ گیگابیت بر ثانیه را بهعنوان بالاترین سرعت اینترنت ایران، در شبکه فیبر نوری خود، ثبت کند.