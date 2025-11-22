به گزارش ایلنا: طرح ۷۰۰۰ مگاواتی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با هدف رفع ناترازی برق کشور وارد فاز اجرایی شده و هم‌اکنون در قالب سه بسته اصلی پیش می‌رود. این طرح با پشتوانه استجازه از مقام معظم رهبری و با مشارکت ساتبا، بانک‌ها و بخش خصوصی طراحی شده تا از طریق مدل‌های متنوع تأمین مالی، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور را افزایش دهد.

علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، توضیح می‌دهد: ساختار طرح از ابتدا با هدف رفع موانع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نیروگاهی تعریف شده است. او می‌گوید مدل‌های قبلی عاملیت در عمل به‌دلیل مشکل وثایق ناکارآمد بوده و به همین دلیل سازوکار جدید با مجوز ویژه طراحی شده است.

در ادامه، او تشریح می‌کند: طرح در سه قالب «۲۰۰۰ مگاوات تجهیزات»، «۴۰۰۰ مگاوات اجرایی» و «۱۰۰۰ مگاوات انشعابی» دنبال می‌شود. به گفته او، در بسته تجهیزات، ساتبا واردات پنل‌ها و تجهیزات را انجام داده و متقاضی پس از تحویل اقلام، اجرای نیروگاه را در زمین‌های تعیین‌شده آغاز می‌کند.

میرمحمدصادقی می‌گوید: «در بسته ۴۰۰۰ مگاواتی، پروژه‌ها مستقیماً توسط ساتبا اجرا می‌شود و پس از رسیدن به مرحله بهره‌برداری، برای عقد قرارداد فروش اقساطی به متقاضی معرفی خواهد شد.»

او در بخش دیگری از توضیحاتش اشاره می‌کند که تاکنون حدود ۹۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی تزریق شده و سقف قابل افزایش منابع به ۲٫۳ میلیارد دلار می‌رسد.

فرآیند ورود متقاضیان نیز با ترکیب پنج بازیگر اصلی—ساتبا، صندوق توسعه ملی، شرکت «سام»، بانک‌های کارگزار و خود متقاضی—در قالب یک سازوکار شفاف و چندمرحله‌ای انجام می‌شود.

میرمحمدصادقی توضیح می‌دهد: «پس از تشکیل پرونده در ساتبا و تأیید صلاحیت، پرونده به بانک و سپس شرکت سام ارسال می‌شود و پس از ارزیابی، توافق‌نامه چهارجانبه امضا خواهد شد.»

او اضافه می‌کند: برای تسریع اجرای پروژه‌ها، حداقل وثیقه به ازای هر مگاوات تنها ۵ میلیارد تومان تعیین شده و پس از ارائه وثایق اولیه، روند تحویل تجهیزات بدون توقف آغاز می‌شود.

میرمحمدصادقی ادامه می‌دهد: «اکنون حدود ۱۴۰ ساختگاه در استان‌هایی مانند اصفهان، کرمان، تهران، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و یزد فعال است. تمرکز ما بر تکمیل بسته ۲۰۰۰ مگاواتی و تحویل تجهیزات است.»

او تأکید می‌کند: بخش عمده پروژه‌ها باید تا پایان سال وارد مدار شود و باقی‌مانده نیز حداکثر تا پیک تابستان سال آینده به شبکه برق کشور متصل خواهد شد.

در جمع‌بندی، میرمحمدصادقی این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تأمین مالی انرژی خورشیدی کشور توصیف می‌کند و معتقد است سازوکار جدید، سرعت اجرای پروژه‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده و می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی برق ایفاء کند.

