به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از فضاهای فرهنگی و ایجاد تجربه‌های ارزشمند برای مشترکان، در قالب طرح «بسته‌های خواندنی»، به تمام مشترکانی که تا هشتم آذر، هر یک از بسته‌های اینترنت ایرانسل را خریداری کنند، یک پیامک حاوی کد تخفیف ۲۰ درصدی برای استفاده از خدمات مجموعه باغ کتاب تهران، ارسال می‌کند.

این تخفیف کاربردی که با پشتیبانی ویستامدیا به عنوان بازوی تولید محتوای ایرانسل، طراحی و توسط «یلوادوایز» ویستامدیا اجرا شده است، تمامی خریدها، خدمات و امکانات ارائه‌شده در باغ کتاب تهران را شامل می‌شود و به مشترکان این امکان را می‌دهد تا تجربه‌ای ویژه از حضور در یک مرکز فرهنگی داشته باشند.

مشترکان ایرانسل، پس از دریافت پیامک، کافی است هنگام مراجعه به باغ کتاب، پیامک تخفیف و کارت ملی خود را به پیشخوان ایرانسل ارائه دهند. پس از بررسی و ثبت اطلاعات، یک کارت تخفیف ویژه در اختیار مشترک قرار می‌گیرد که امکان استفاده از تخفیف ۲۰ درصدی را فراهم می‌کند.

این کارت تخفیف، در تمامی بخش‌های باغ کتاب اعم از خرید کتاب، لوازم آموزشی، سرگرمی، خدمات تفریحی و سایر امکانات مجموعه معتبر است. این تخفیف تا هشتم آذرماه قابل استفاده بوده و مشترکان می‌توانند در طول این بازه زمانی، به تعداد نامحدود از آن بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این طرح، از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، اقدام به خرید بسته اینترنت مورد نظر خود کنند. دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

«ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرم‌های داخلی، به عنوان بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل تعریف شده و از شرکت‌های زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت تاکنون با چندین پلتفرم داخلی، قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه داخلی کمک کرده است. مشارکت در تولید آثار فرهنگی، ساخت چند رئالیتی‌شو و داشتن استودیوی دوبله، از دیگر فعالیت‌های ویستامدیا است که در چارچوب سند توسعه ایرانسل در حوزه تولید محتوا، تعریف شده است.

«یلوادوایز» بازوی تبلیغات هوشمند ویستامدیا، با تکیه بر ظرفیت‌های فنی و رسانه‌ای ویستامدیا در ایرانسل، در حال ساخت مدلی نوین از تبلیغات دیجیتال است؛ مدلی که در آن، کاربران به جای مخاطبان صرف، به بخشی فعال از تجربه تبلیغاتی برندها تبدیل می‌شوند که در سال‌های اخیر، با تمرکز بر توسعه کمپین‌های هدفمند، تعاملی و داده‌محور، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های نوآور تبلیغات ایران تثبیت کند.

