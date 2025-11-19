این قفل هوشمند را میتوان از هزاران کیلومتر دورتر کنترل کرد
وایز با حفظ قیمت، قفل هوشمند خود را بهروزرسانی کرد. کنترل کامل از راه دور با وایفای داخلی، تنها یکی از قابلیتهای جدید آن است.
ایلنا: شرکت وایز از نسخهی جدید قفل در الکترونیکی خود رونمایی کرد. مدل جدید مجهز به وایفای داخلی است که به کاربران اجازه میدهد آن را از هر کجای دنیا، مستقیماً از طریق اپلیکیشن موبایل یا با فرمانهای صوتی (از طریق آمازون الکسا یا گوگل اسیستنت) کنترل کنند.
عملکرد نسخهی قبلی این قفل (Wyze Lock Bolt) بهدلیل داشتن اتصال بلوتوثی، محدود بود. حالا Lock Bolt v2 با افزودن وایفای، انعطافپذیری و آرامش خاطر بسیار بیشتری را ارائه میدهد؛ چون میتوانید زمانی که خارج از خانه هستید، از قفلبودن در مطمئن شوید یا رفتوآمدها را نظارت کنید. قیمت مدل جدید دقیقاً مشابه نسخهی اصلی (۷۹٫۹۸ دلار) باقی مانده است.
قفل جدید همچنان حسگر اثر انگشت یکپارچه را حفظ کرده است که به گفتهی شرکت، میتواند در کمتر از نیم ثانیه کاربر را شناسایی و در را باز کند (اطلاعات بیومتریک برای امنیت بیشتر، بهصورت محلی روی خود دستگاه ذخیره میشوند).
دکمههای فیزیکی کیبورد در مدل قبلی، حالا با یک تاچپد جایگزین شدهاند که با لایهای از شیشهی سکوریتِ مقاوم در برابر خطوخش پوشانده شده است.
قفل میتواند تا ۵۰ کد عبور منحصربهفرد را ذخیره کند و همچنین به شما امکان میدهد کدهای یکبار مصرفی برای مهمانان ایجاد کنید که پس از زمان مشخصی منقضی میشوند. بهعلاوه، قابلیتی وجود دارد که میتوانید با واردکردن اعداد اضافی قبل و بعد از رمز اصلی، کد خود را از دید اطرافیان پنهان کنید.
عمر باتری این دستگاه حداکثر ۸ ماه اعلام شده که کمتر از مدل قبلی (با عمر باتری یک ساله) است. یک پورت اضطراری USB-C در زیر قفل تعبیه شده تا اگر زمانی که بیرون هستید باتریها تمام شدند، بتوانید بهطور موقت به آن برق برسانید و وارد شوید. اگر پاوربانک همراهتان نبود، همچنان امکان باز کردن قفل با کلید فیزیکی سنتی وجود دارد.
از دیگر امکانات میتوان به آلارم قابل تنظیم اشاره کرد که در صورت تلاش برای دستکاری قفل یا وارد کردن مکرر رمز اشتباه، به صدا در میآید. همچنین اگر زنگ ویدیویی Wyze را داشته باشید، میتوانید این دو دستگاه را یکپارچه و در را مستقیماً از طریق تصویر زندهی زنگ باز کنید.