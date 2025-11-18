به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، پیرو توافقی که این دو مجموعه با یکدیگر انجام دادند، این امکان برای مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل موبایل فراهم شده تا در صورت استفاده از اینترنت شاتل موبایل، بدون نیاز به خرید اشتراک روبیکا به صورت آنلاین جذاب‌ترین و جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های روز ایران و جهان را با بهترین کیفیت و به آسان‌ترین شکل ممکن از طریق این سکوی اینترنتی تماشا کنند.

بر این اساس، مشترکین می‌توانند با فعال‌سازی بسته‌های اینترنت مقرون‌به‌صرفه شاتل موبایل، با ارزان‌ترین تعرفه‌های اینترنت، به تماشای بی‌وقفه فیلم‌ها و سریال‌ها در روبیکا بپردازند.

گفتنی است که پیش از این امکان تماشای فیلم و سریال، بدون نیاز به خرید اشتراک در نماوا برای مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل موبایل فراهم شده بود و حالا با این امکان جدید تمامی شاتل موبایلی‌ها می‌توانند علاوه بر نماوا، در روبیکا نیز فیلم و سریال‌های محبوب خود را تماشا کنند.

همچنین از آنجایی که شاتل موبایل همواره تلاش می‌کند تا با فراهم کردن زنجیره متنوعی از محصولات و خدمات، کسب و کار و زندگی مشترکین خود را ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر کند. بر این اساس متناسب با سلیقه و نیاز مشترکین خود امکان استفاده از خدمات اختصاصی مختلفی را در حوزه‌های بازی و سرگرمی، دانش و آموزش، فیلم و سریال، موسیقی و خدمات مکمل همچون فروشگاه اینترنتی تپسی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه شب، فروشگاه اینترنتی خانومی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه هومسا، فروشگاه اینترنتی جانبی، اپلیکیشن تغذیه و سلامت لیمومی، سامانه خرید آنلاین بیمه بازار، سرویس تاکسی اینترنتی ماکسیم، اپلیکیشن کتاب‌ها و سریال‌های صوتی نوار و … به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه ایجاد کرده است.

ضمن آنکه این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم «مدیریت اینترنتی حساب» و یا اپلیکیشن «شاتل‌‌‌ موبایل من » ، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.

همچنین شاتل موبایل در این مدت با به‌روزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیم‌کارت‌هایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربه‌ای بهتر از آنتن‌دهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت 5G داشته باشند.

هم اکنون سیم‌کارت‌های قدیمی و جدید این اپراتور، با به‌روزرسانی هسته شبکه هوشمند شاتل موبایل، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و به‌روزرسانی شده‌اند. این ارتقا و به‌روزرسانی فنی، بهبود قابل‌توجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.

از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی همگرای ثابت و سیار (FMC) و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

