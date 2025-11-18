کیبورد هوشمند سامسونگ با دکمه اختصاصی هوش مصنوعی رونمایی شد
کیبورد جدید سامسونگ میتواند فقط با یک اشاره جمنای، بیکسبی و کوپایلت را راهاندازی کند.
ایلنا: براساس اعلام سامسونگ، Smart Keyboard یک کیبورد بلوتوثی مستقل محسوب میشود که برای دستگاههای گلکسی از جمله گوشی، تبلت و لپتاپ طراحی شده است. محصول جدید سامسونگ در دستهی کیبوردهای Tenkeyless قرار میگیرد و نامپد ندارد.
کاربران میتوانند از کلید اختصاصی هوش مصنوعی (AI Short Key) برای فراخوانی جمنای و بیکسبی روی تبلت و گوشی سامسونگ استفاده کنند. این کلید در لپ تاپ سامسونگ، کوپایلت را فراخوانی میکند.
کیبورد ۲۱۸ گرمی Samsung Smart Keyboard میتواند حداکثر با سه دستگاه بلوتوثی جفت شود و یک دکمهی مخصوص برای جابهجایی بین این دستگاهها دارد. سه دکمهی قابل سفارشیسازی هم برای راهاندازی اپلیکیشنها روی جدیدترین کیبورد سامسونگ بهچشم میخورد. کلید اختصاصی DeX در گوشهی بالایی سمت راست قرار گرفته است.
کیبورد هوشمند سامسونگ قابلشارژ نیست و از باتریهای سکهای CR2032 بهره میبرد. غول فناوری کرهای بدون ذکر هیچ آماری، میگوید این باتریها عمر طولانی دارند. ظاهراً برای تعویض باتری باید از پین (سوزن) استفاده کرد. قیمت کیبورد جدید Samsung Smart Keyboard حدود ۱۱۰ دلار است.