حمایت ایرانسل از رویداد CTB برای توسعه فرهنگ امنیت سایبری در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، رویداد امنیتی CTB یا Bugdasht، برای ششمین سال پیاپی، با هدف فرهنگ‌سازی و تشویق به همکاری میان متخصصان امنیتی و ارتقای فرهنگ امنیت سایبری در کشور، در مهر و آبان ۱۴۰۴ برگزار و مراسم اختتامیه این دوره، یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه با حضور تیم‌های شرکت‌کننده و فعالان این حوزه، در هتل اسپیناس برگزار شد.

ایرانسل ضمن بهره‌بردن از تیم امنیت داخلی حرفه‌ای، با حضور در رویدادهایی مانند «باگدشت»، فرصتی مؤثر برای افزایش تاب‌آوری امنیتی، بهره‌گیری از دیدگاه‌های بیرونی و گسترش همکاری با متخصصان حوزه امنیت سایبری فراهم کرده است.

همچنین اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در چنین فضاهایی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای استانداردهای امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌ها ایفا کند. ایرانسل، علاوه بر حمایت از این رویداد، با حضور کارشناسان فنی و امنیتی خود، بخشی از سامانه‌ها و خدمات داخلی‌اش را در معرض بررسی امنیتی شرکت‌کنندگان قرار داد. این اقدام با هدف شناسایی آسیب‌پذیری‌های احتمالی، بهبود فرآیندهای امنیتی و سنجش دوباره کیفیت پلتفرم‌ها در شرایط واقعی صورت گرفت.

برگزاری سخنرانی و پنل‌های تخصصی با حضور کارشناسان، برگزاری مسابقه شناسایی باگ‌های امنیتی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی، از جمله بخش‌های مختلف ششمین دوره برگزاری این رویداد بود.

ششمین دوره باگدشت از ۲۲ مهرماه آغاز شد و بخش مسابقه‌ای آن، تا پنجم آبان به پایان رسید. در این رویداد، ۹ تیم در قالب تیم‌های دو تا چهار نفره و در مجموع حدود ۳۰ شرکت‌کننده، حضور داشتند و بیش از ۲۰۰ گزارش، دریافت شد. پس از طی مراحل ارزیابی تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی، در مراسم اختتامیه این رویداد که یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه برگزار شد، با اهدای جوایز ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومانی به تیم‌های اول تا سوم و لوح سپاس به دیگر شرکت‌کنندگان در این رقابت، از تیم‌های برگزیده و حاضر در این مسابقه تقدیر شد.

انتهای پیام/