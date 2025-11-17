جشنواره ویژه بازارگاه ایرانسل آغاز شد

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در جشنواره‌ای ویژه تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، بازارگاه ایرانسل، فرصتی برای تهیه مجموعه‌ای گسترده از کالاهای دیجیتال، سیم‌کارت ۰۹۰۰و مودم‌، فراهم کرده است.

تا ۹۰ درصد تخفیف برای کالاهای دیجیتال

در طول این جشنواره، کالاهای دیجیتال بازارگاه ایرانسل شامل گوشی هوشمند، ایِرباد، مودم، دوربین مداربسته و هارد اکسترنال با تخفیف‌ تا ۹۰ درصد، در اختیار کاربران قرار گرفته است.

همچنین، همزمان با جشنواره «جمعه‌ پرتخفیف اسنپ‌پی»، کاربران بازارگاه ایرانسل، می‌توانند با انتخاب درگاه پرداخت اسنپ‌پی، کالاهای موردنظر خود را در چهار قسط تهیه کنند.

فرآیند خرید اقساطی، به‌صورت ساده و آنلاین انجام می‌شود و کافی است کاربران محصول مورد نظر را از طریق بازارگاه ایرانسل انتخاب کرده و در مرحله پرداخت، گزینه «خرید اقساطی با اسنپ‌پی»را انتخاب کنند.

خرید مودم با تخفیف ویژه

ایرانسل همچنین تا ۱۰ آذر، مودم‌های FD-i140B2 را با ۱۸ درصد تخفیف و همراه با سیم‌کارت و بسته اینترنت ارائه می‌کند. امکان خرید اقساطی این مودم‌ها نیز از طریق اسنپ‌پی فراهم است.

تخفیف ویژه سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰

در بخش سیم‌کارت، ایرانسل سیم‌کارت‌های رُند و خاص ۰۹۰۰ را در بازه زمانی این جشنواره، با ۲۰ درصد تخفیف و امکان پرداخت اقساطی عرضه می‌کند.

پیش‌شماره «۰۹۰۰»، آغازگر پیش‌شماره‌های شبکه تلفن همراه ایران و نماد ورود به نسل نوین ارتباطات و تمایز در تجربه کاربری است. خریداران سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، علاوه بر داشتن پیش‌شماره رُند، می‌توانند شماره دلخواه خود را به صورت ترکیبی از اعداد مورد نظرشان انتخاب کنند. این سیم‌کارت با توجه به نیازهای مختلف مخاطبان در سطوح مختلف و با بسته‌های اولیه متنوع طراحی شده است. این پیش‌شماره ایرانسل، مناسب کسب‌وکارها، شماره‌های سازمانی و افرادی است که نیازمند ارتباط مؤثر با مخاطبان خود هستند.

همچنین، تمامی سفارش‌های سیمکارت‌های ۰۹۰۰ و مودم‌های FD-i140B2 که در تاریخ ۹ و ۱۰ آذر ثبت شوند، بدون پرداخت هزینه ارسال، به دست خریداران می‌رسد.

بازارگاه ایرانسل، علاوه بر این، برای علاقه‌مندان به تهیه آیفون ۱۷، طرح‌های تشویقی ویژه‌ای در نظر گرفته است. بر اساس این طرح، ۵۰ نفر اولی که تا تاریخ ۳۰ آذرماه خرید خود را انجام دهند، از ۵۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان بر روی شماره ایرانسل خود که با آن ثبت سفارش کرده‌اند، بهره‌مند می‌شوند. همچنین، تمامی خریداران این گوشی که خرید خود را تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه نهایی کنند، با ثبت شماره ایرانسلی خود در زمان خرید، به‌صورت خودکار در قرعه‌کشی سه دستگاه آیفون ۱۷ پرومکس، شرکت داده می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بازارگاه یا فروشگاه‌های ایرانسل، از این فرصت ویژه بهره‌مند شوند و خرید خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

همچنین، کنسول بازی PS5 به‌تازگی به سبد محصولات بازارگاه ایرانسل اضافه شده است و کاربران می‌توانند این محصول را در کنار سایر کالاهای دیجیتال تهیه کنند. در ادامه، دیگر کنسول‌های بازی نیز به‌صورت مرحله‌ای به بازارگاه افزوده می‌شوند تا تنوع انتخاب کاربران در حوزه سرگرمی و بازی‌ها افزایش پیدا کند.

بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را می‌دهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساخت‌های گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیون‌ها مشتری قرار دهند.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستور کار خود قرار داده و تلاش داشته تا نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطاتی کشور، به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کند.