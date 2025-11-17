اطلاعات تازهای از آیفون ایر ۲ لو رفت
گزارش جدید بلومبرگ، به برنامههای اپل برای توسعهی آیفون ایر ۲ اشاره دارد.
به گزارش ایلنا: در چند وقت اخیر شایعات متعددی دربارهی آیفون ایر ۲ منتشر شده است و تعدادی از افشاگران میگویند این گوشی بهجای معرفی در سال ۲۰۲۶، با تاخیر ۶ ماهه در بهار ۲۰۲۷ رونمایی خواهد شد. برخی دیگر از افشاگران اعتقاد دارند تولید آیفون ایر ۲ برای مدت نامحدودی بهتعویق افتاده است.
براساس گزارش جدید بلومبرگ، اپل حداقل در چند ماه گذشته قصدی برای معرفی آیفون ایر ۲ در سال ۲۰۲۶ نداشته است و این یعنی دلیل تاخیر عرضهی مدل جدید به فروش کمتر از انتظار آیفون ایر مربوط نمیشود.
گزارشهای قبلی ادعا میکردند که اپل برای افزودن دوربین دوم به آیفون ایر ۲ معرفی آن را بهتعویق انداخته؛ اما مارک گرمن از بلومبرگ میگوید تمرکز اصلی کوپرتینوییها روی استفاده از تراشهی ۲ نانومتری است و قصدی برای تغییر ساختار گوشی فوقباریکشان ندارند.
استفاده از تراشهی ۲ نانومتری بهصورت چشمگیری شارژدهی آیفون ایر ۲ را نسبتبه نسل قبل بهبود میدهد. اکثر گزارشهای معتبر هم میگویند تراشهی بعدی اپل، یعنی A20، با لیتوگرافی ۲ نانومتری شرکت TSMC ساخته میشود.
مارک گرمن احتمال استفاده از دوربین فوق عریض برای آیفون ایر ۲ را رد نمیکند؛ اما میگوید این ایده عجیب بهنظر میرسد، زیرا اکثر بخشهای سختافزاری آیفون ایر در جزیرهی دوربین قرار دارند و افزودن دوربین دوم یعنی باید ساختار را بهکلی تغییر داد.
از طرفی، تعداد زیادی از کاربران گوشی آیفون از دوربین فوق عریض استفاده نمیکنند و اپل هم این را میداند و احتمالاً بهفکر افزودن دوربین اولتراواید به آیفون ایر ۲ نیست.
بهگفتهی بلومبرگ، اپل از همان ابتدا انتظار داشت که آیفون ایر ۶ تا ۸ درصد از فروش آیفونهای جدید را بهخود اختصاص بدهد؛ اعدادی که تقریباً همان میزان فروش آیفون ۱۶ پلاس را منعکس میکنند.
احتمالاً اپل در پاییز سال ۲۰۲۶ آیفون تاشدنی، آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس را معرفی خواهد کرد و سپس ۶ ماه بعد سراغ رونمایی آیفون ۱۸، آیفون 18e و آیفون ایر جدید خواهد رفت.
اپل از همان ابتدا نمیخواست معرفی یک گوشی فوقباریک را در برنامهی سالانهی خود قرار بدهد. بههمین دلیل است که بهجای آیفون ۱۷ ایر با نام آیفون ایر طرف هستیم.
گرمن میگوید اپل برای توسعهی آیفون تاشدنی از مهندسی آیفون ایر بهره میبرد. بسیاری از تکینکهای بهینهسازی و کوچکسازی قطعات مدل تاشو، مشابه آیفون ایر هستند.