تندیس یازدهمین اجلاس رضایتمندی مشتری به ایران‌ کیش اهدا شد

تندیس یازدهمین اجلاس رضایتمندی مشتری به ایران‌ کیش اهدا شد
در یازدهمین اجلاس رضایتمندی مشتری، شرکت ایران‌کیش موفق شد تندیس شرکت برتر این رویداد را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایلنا، انتخاب شرکت‌های برگزیده در این اجلاس بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی انجام می‌شود که شامل بهره‌وری، پاسخگویی و مرکز تماس؛ خدمات پشتیبانی، باشگاه مشتریان؛ نوآوری و ارتباط با ذینفعان بوده است.
این شاخص‌ها توسط کمیته علمی اجلاس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و شرکت‌هایی که بالاترین امتیاز را کسب کنند، تندیس رضایتمندی مشتری را دریافت می‌کنند.
