موفقیت همراه اول در اجرای رزمایش ملی هشدار عمومی تأیید شد

به گزارش ایلنا، رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه صبح جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و جمعی از مدیران ارشد اپراتور اول تلفن همراه کشور برگزار شد.

در این رزمایش، سامانه پخش سلولی همراه اول که طی دو سال گذشته توسعه یافته و مراحل متعددی از آزمون و ارزیابی را پشت سر گذاشته است، بار دیگر توانست پیام‌های هشدار را با سرعت و دقت بالا به کاربران حاضر در محدوده‌های هدف ارسال کند.

این سامانه با قابلیت‌هایی همچون دسته‌بندی پیام‌ها، پشتیبانی چندزبانه، ارسال لینک، زمان‌بندی دقیق هشدار، نوتیفیکیشن اختصاصی و رعایت کامل حریم خصوصی طراحی شده است.

این فناوری نقش مهمی در شرایط اضطراری نظیر سیل و حوادث غیرمترقبه دارد و می‌تواند پیام‌های فوری را در کوتاه‌ترین زمان به مردم مناطق در معرض خطر ارسال کند.

مسئولان حاضر در رزمایش ضمن قدردانی از همکاری مردم، موفقیت همراه اول را گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری کشور عنوان کرده و ابراز امیدواری کردند سایر اپراتورهای تلفن همراه نیز به سمت توسعه این سامانه حیاتی حرکت کنند.

گفتنی است پیام‌های منتشرشده در این رزمایش صرفا آزمایشی بوده و هماهنگی آن پیش‌تر از سوی سازمان پدافند غیرعامل اطلاع‌رسانی شده بود.

انتهای پیام/