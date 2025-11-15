خبرگزاری کار ایران
ایکس‌چت ایلان ماسک منتشر شد؛ رقیب جدید تلگرام و واتساپ

پلتفرم چت جدید ایکس با امکانات پیشرفته و رمزگذاری سرتاسری از راه رسید.

ایلنا: ایکس سرانجام پلتفرم چت جدید خود که از مدت‌ها قبل وعده داده بود را معرفی کرد؛ سرویسی که قرار است جایگزین پیام‌های مستقیم ساده شود و قابلیت‌هایی مشابه پیام‌رسان‌های مطرح بازار ارائه دهد. در این نسخه، امکان تماس صوتی و تصویری، ارسال فایل، و ویرایش یا حذف پیام‌های ارسال‌شده در دسترس قرار گرفته است. همچنین ویژگی‌هایی با محوریت حفظ حریم خصوصی مانند رمزگذاری سرتاسری و هشدار اسکرین‌شات نیز اضافه شده‌اند.

قابلیت‌های بازطراحی‌شده در اپ ایکس که Chat نام دارند، هم‌اکنون برای کاربران iOS و نسخه‌ی وب منتشر شده است و نسخه‌ی اندروید نیز به‌زودی در دسترس قرار می‌گیرد. ایکس اعلام کرد که روی قابلیت ارسال پیام صوتی نیز کار می‌کند تا کاربران بتوانند پیام‌های صوتی کوتاه ردوبدل کنند.

ایکس طی ماه‌های گذشته بارها به قابلیت‌های جدید چت اشاره کرده بود. نسخه‌ی اولیه‌ی پیام‌رسانی رمزگذاری‌شده اوایل سال جاری منتشر شد اما این شرکت در ماه می آن را به‌دلیل رفع برخی مشکلات نامشخص، متوقف کرد. اکنون به‌نظر می‌رسد سیستم رمزگذاری ایکس از محدودیت‌های گذشته رها شده است. طبق اطلاعات منتشرشده در مرکز راهنمایی ایکس، برخلاف گذشته، پیام‌های گروهی و فایل‌های چندرسانه‌ای نیز اکنون قابل رمزگذاری هستند، هرچند متادیتای مرتبط مثل اطلاعات گیرنده، همچنان رمزگذاری نمی‌شود.

ایکس هشدار داد که هیچ محافظتی در برابر حملات MITM ارائه نمی‌دهد؛ ضعف مهمی که می‌تواند امنیت چت‌های رمزگذاری‌شده را در شرایط خاص تهدید کند. ایکس می‌گوید درحال توسعه‌ی قابلیت‌هایی است که امکان تأیید اصالت مکالمه‌های رمزگذاری‌شده را برای کاربران فراهم کند.

 

