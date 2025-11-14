خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موفقیت همراه اول در اجرای رزمایش ملی هشدار عمومی تأیید شد

موفقیت همراه اول در اجرای رزمایش ملی هشدار عمومی تأیید شد
کد خبر : 1714021
لینک کوتاه کپی شد.

رزمایش ملی هشدار عمومی با محوریت شبکه همراه اول و نظارت سازمان پدافند غیرعامل امروز در چند منطقه منتخب کشور و به شکلی محدود، با موفقیت کامل اجرا شد و عملکرد سامانه پخش سلولی این اپراتور مورد تأیید مسئولان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه صبح جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ با حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و جمعی از مدیران ارشد اپراتور اول تلفن همراه کشور برگزار شد.

در این رزمایش، سامانه پخش سلولی همراه اول که طی دو سال گذشته توسعه یافته و مراحل متعددی از آزمون و ارزیابی را پشت سر گذاشته است، بار دیگر توانست پیام‌های هشدار را با سرعت و دقت بالا به کاربران حاضر در محدوده‌های هدف ارسال کند. 

این سامانه با قابلیت‌هایی همچون دسته‌بندی پیام‌ها، پشتیبانی چندزبانه، ارسال لینک، زمان‌بندی دقیق هشدار، نوتیفیکیشن اختصاصی و رعایت کامل حریم خصوصی طراحی شده است.

این فناوری نقش مهمی در شرایط اضطراری نظیر سیل و حوادث غیرمترقبه دارد و می‌تواند پیام‌های فوری را در کوتاه‌ترین زمان به مردم مناطق در معرض خطر ارسال کند.

مسئولان حاضر در رزمایش ضمن قدردانی از همکاری مردم، موفقیت همراه اول را گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری کشور عنوان کرده و ابراز امیدواری کردند سایر اپراتورهای تلفن همراه نیز به سمت توسعه این سامانه حیاتی حرکت کنند.

گفتنی است پیام‌های منتشرشده در این رزمایش صرفا آزمایشی بوده و هماهنگی آن پیش‌تر از سوی سازمان پدافند غیرعامل اطلاع‌رسانی شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ