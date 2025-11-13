رونمایی از «شارژ حامی» در نمایشگاه کیش اینوکس
در سومین روز از برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس، از سرویس شارژ حامی در غرفه همراه اول رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول،توسعه برند و رویدادهای بینالمللی شرکت ارتباطات سیار ایران، چهارشنبه شب (۲۱ آبان ۱۴۰۴) همزمان با سومین روز از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و فرصتهای سرمایهگذاری، مراسم رونمایی از طرح نوآورانه «شارژ حامی» در غرفه همراه اول برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران، شرکت ستاره اول کیش و آیبیمه (کارگزاری بیمه شرکت همراه اول) و بازدیدکنندگان نمایشگاه برگزار شد هانیه سادات کلوند مدیرعامل آیبیمه به معرفی و ضرورت اجرای این طرح پرداخت و توضیح داد که طرح مذکور با هدف افزایش ضریب نفوذ و گسترش فرهنگ بیمه در کشور طراحی و اجرا شده است.
سپس کارشناسان پروژه به ارائه جزئیات فنی و قابلیتهای طرح پرداختند و ویژگیهای متمایزکننده آن را تشریح کردند.
در ادامه، اولین بیمه نامه در معرض دید عموم صادر شد و بازدیدکنندگان با نحوه عملکرد آن آشنا شدند.
در طرح «شارژ حامی» بیمه حوادث انفرادی ۷ روزه بیمه ایران با شارژ همراه اول باندل شده و هر یک از مشترکان اعتباری با خرید این شارژ به میزان ۱۰۰ برابر ارزش شارژ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
این سرویس بهصورت انحصاری فقط از طریق #1* ارائه خواهد شد.
همچنین در سومین روز از برگزاری این نمایشگاه جمعی از مدیران ارشد بیمه دی، شرکت سرمایهگذاری بانک مسکن، گروه سرمایهگذاری دانایان و ... ضمن بازدید از غرفه همراه اول با مدیران ارشد این اپراتور در خصوص ضرورت تحول دیجیتال و همکاریهای مشترک تبادل نظر کردند.