رونمایی از «شارژ حامی» در نمایشگاه کیش اینوکس
در سومین روز از برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس، از سرویس شارژ حامی در غرفه همراه اول رونمایی شد.
چهارشنبه شب (۲۱ آبان ۱۴۰۴) همزمان با سومین روز از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و فرصتهای سرمایهگذاری، مراسم رونمایی از طرح نوآورانه «شارژ حامی» در غرفه همراه اول برگزار شد.
در طرح «شارژ حامی» بیمه حوادث انفرادی ۷ روزه بیمه ایران با شارژ همراه اول باندل شده و هر یک از مشترکان اعتباری با خرید این شارژ به میزان ۱۰۰ برابر ارزش شارژ تحت پوشش بیمه قرار میگیرد که این سرویس بهصورت انحصاری از طریق #1* ارائه خواهد شد.
همچنین در سومین روز از برگزاری این نمایشگاه، جمعی از اعضای هیأتمدیره و مدیران بانک مسکن، بانک دی، تأمین سرمایه تمدن، گروه مالی مسکن، گروه مالی دانایان، و سرمایهگذاری نهایتنگر ضمن بازدید از غرفه همراه اول با مدیران ارشد این اپراتور در خصوص توسعه و تقویت ارتباط با فعالان اثرگذار بازار سرمایه و پولی کشور به گفتگو و تبادلنظر پرداختند.