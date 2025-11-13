خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از «شارژ حامی» در نمایشگاه کیش اینوکس

رونمایی از «شارژ حامی» در نمایشگاه کیش اینوکس
کد خبر : 1713454
لینک کوتاه کپی شد.

در سومین روز از برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس، از سرویس شارژ حامی در غرفه همراه اول رونمایی شد.

چهارشنبه شب (۲۱ آبان ۱۴۰۴) همزمان با سومین روز از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مراسم رونمایی از طرح نوآورانه «شارژ حامی» در غرفه همراه اول برگزار شد.

در طرح «شارژ حامی» بیمه حوادث انفرادی ۷ روزه بیمه ایران با شارژ همراه اول باندل شده و هر یک از مشترکان اعتباری با خرید این شارژ به میزان ۱۰۰ برابر ارزش شارژ تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد که این سرویس به‌صورت‌ انحصاری از طریق #1* ارائه خواهد شد. 

همچنین در سومین روز از برگزاری این نمایشگاه، جمعی از اعضای هیأت‌مدیره و مدیران بانک مسکن، بانک دی، تأمین سرمایه تمدن، گروه مالی مسکن، گروه مالی دانایان، و سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر ضمن بازدید از غرفه همراه اول با مدیران ارشد این اپراتور در خصوص توسعه و تقویت ارتباط با فعالان اثرگذار بازار سرمایه و پولی کشور به گفتگو و تبادل‌نظر پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ