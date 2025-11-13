رونمایی از «شارژ حامی» در نمایشگاه کیش اینوکس

چهارشنبه شب (۲۱ آبان ۱۴۰۴) همزمان با سومین روز از برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مراسم رونمایی از طرح نوآورانه «شارژ حامی» در غرفه همراه اول برگزار شد.

در طرح «شارژ حامی» بیمه حوادث انفرادی ۷ روزه بیمه ایران با شارژ همراه اول باندل شده و هر یک از مشترکان اعتباری با خرید این شارژ به میزان ۱۰۰ برابر ارزش شارژ تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد که این سرویس به‌صورت‌ انحصاری از طریق #1* ارائه خواهد شد.

همچنین در سومین روز از برگزاری این نمایشگاه، جمعی از اعضای هیأت‌مدیره و مدیران بانک مسکن، بانک دی، تأمین سرمایه تمدن، گروه مالی مسکن، گروه مالی دانایان، و سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر ضمن بازدید از غرفه همراه اول با مدیران ارشد این اپراتور در خصوص توسعه و تقویت ارتباط با فعالان اثرگذار بازار سرمایه و پولی کشور به گفتگو و تبادل‌نظر پرداختند.

