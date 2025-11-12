به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های فصلنامه آماری رگولاتوری مربوط به تابستان ۱۴۰۴، همراه اول با رشد جزئی اما معنادار ۰.۰۲ درصدی، سهم بازار خود را به ۵۴.۰۷ درصد رسانده و جایگاه نخست را بیش از گذشته تثبیت کرده است.

در مقابل، ایرانسل با کاهش ۰.۱۳ درصدی، سهم بازارش از تعداد مشترکان تلفن همراه به ۴۲.۳۰ درصد رسیده و نشانه‌هایی از کاهش جزئی در جذب یا نگهداشت مشترکان را تجربه کرده است.

در همین حال، رایتل با افزایش ۰.۱۱ درصدی سهم بازار، حضور خود را در سطح ۳.۶۳ درصد حفظ کرده و همچنان با فاصله‌ای قابل‌توجه از دو رقیب اصلی در جایگاه سوم قرار دارد.

طبق آمار رسمی، تعداد مشترکان فعال تلفن همراه تا پایان تابستان به بیش از ۱۶۵ میلیون نفر رسیده است؛ از این میان، ۸۹.۶ میلیون متعلق به همراه اول، ۷۰.۱ میلیون به ایرانسل و حدود ۶ میلیون نفر به رایتل اختصاص دارد.

تحلیل‌گران معتقدند روند بازار در تابستان نشان می‌دهد که صنعت تلفن همراه ایران به مرحله بلوغ رسیده است؛ دوره‌ای که در آن جابه‌جایی‌های ناگهانی سهم بازار کمتر رخ می‌دهد و رقابت اپراتورها بیش از هر زمان دیگر بر کیفیت تجربه کاربر، توسعه خدمات دیجیتال و پایداری شبکه متمرکز شده است.

