حمایت ایرانسل از نخبگان دانشگاهی در مسابقه ملی «راهی شو»
ایرانسل، با هدف حمایت از نخبگان و توسعه زیستبوم نوآوری کشور، به عنوان حامی سومین دوره مسابقه ملی و مسئلهمحور «راهی شو»، حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مسابقه ملی «راهی شو»، با هدف حل مسائل واقعی صنعتی و فناورانه کشور و با حمایت ایرانسل، برگزار میشود. این رویداد فرصتی فراهم آورده است تا دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی سراسر کشور، تجربه کار بر روی پروژههای واقعی صنعتی را به دست آورند و مسیر ورود خود به عرصههای حرفهای را هموارتر کنند.
این مسابقه، به صورت مجازی و تیمی برگزار میشود و شرکتکنندگان در طول این رویداد، با فرآیند تیمسازی علمی و منحصربهفرد، تیمهای تخصصی خود را تشکیل میدهند. در جریان مسابقه، کارگاههای آموزشی اختصاصی با محوریت مهارتهای موردنیاز برای ورود به صنعت و بازار کار، توسط آکادمی ایرانسل و از طریق پلتفرم دانا برگزار میشود.
مسابقه «راهی شو» در قالب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان برگزار میشود و برندگان آن، بر اساس ارزیابی و ضوابط این بنیاد، از امتیاز نخبگی بهرهمند میشوند. جوایز نقدی مسابقه نیز به تیمهای اول تا سوم هر پروژه اختصاص پیدا میکند.
مراسم افتتاحیه بزرگترین رویداد توانمندسازی و تجربهمحور نخبگانی کشور، چهارشنبه ۲۱ آبانماه با حضور دکتر حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و دکتر سعید خدایگان قائممقام بنیاد ملی نخبگان در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، برگزار شد. این مراسم، آغاز رسمی سومین دوره مسابقه ملی «راهی شو» و فرصتی ارزشمند برای گردهمایی نخبگان از سراسر کشور و آشنایی با فرآیند برگزاری مسابقه، کادر اجرایی و تیمهای علمی آن است.
در پایان این رقابت ملی، با حمایت مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، بنیاد ملی نخبگان و ایرانسل، امتیاز نخبگی و ۳.۵ میلیارد تومان جایزه نقدی به تیمهای برتر اعطا میشود. همچنین بیش از ۵۰ میلیارد تومان کمکهزینه پژوهشی در فرآیند رشد و شتابدهی برای تیمهای برگزیده در نظر گرفته شده است تا مسیر توسعه طرحها و ورود آنها به عرصههای صنعتی و فناورانه تسهیل شود.
ایرانسل با مشارکت در این رویداد ملی، گام دیگری در مسیر حمایت از استعدادهای جوان، ترویج نوآوری و پیوند میان دانشگاه، صنعت و فناوری کشور برداشته و بر تعهد خود به توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نخبگان تأکید دارد.
مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخشهای اصلی آن هستند.
ایرانسل نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، با راهاندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در حوزههای مختلف، خلق ارزش کند.