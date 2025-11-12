خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت ایرانسل از نخبگان دانشگاهی در مسابقه ملی «راهی شو»

حمایت ایرانسل از نخبگان دانشگاهی در مسابقه ملی «راهی شو»
کد خبر : 1713386
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل، با هدف حمایت از نخبگان و توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، به عنوان حامی سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی شو»، حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مسابقه ملی «راهی شو»، با هدف حل مسائل واقعی صنعتی و فناورانه کشور و با حمایت ایرانسل، برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی فراهم آورده است تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی سراسر کشور، تجربه کار بر روی پروژه‌های واقعی صنعتی را به دست آورند و مسیر ورود خود به عرصه‌های حرفه‌ای را هموارتر کنند.

این مسابقه، به صورت مجازی و تیمی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در طول این رویداد، با فرآیند تیم‌سازی علمی و منحصربه‌فرد، تیم‌های تخصصی خود را تشکیل می‌دهند. در جریان مسابقه، کارگاه‌های آموزشی اختصاصی با محوریت مهارت‌های موردنیاز برای ورود به صنعت و بازار کار، توسط آکادمی ایرانسل و از طریق پلتفرم دانا برگزار می‌شود.

مسابقه «راهی شو» در قالب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان برگزار می‌شود و برندگان آن، بر اساس ارزیابی و ضوابط این بنیاد، از امتیاز نخبگی بهره‌مند می‌شوند. جوایز نقدی مسابقه نیز به تیم‌های اول تا سوم هر پروژه اختصاص پیدا می‌کند.

مراسم افتتاحیه بزرگ‌ترین رویداد توانمندسازی و تجربه‌محور نخبگانی کشور، چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور دکتر حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و دکتر سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، برگزار شد. این مراسم، آغاز رسمی سومین دوره مسابقه ملی «راهی شو» و فرصتی ارزشمند برای گردهمایی نخبگان از سراسر کشور و آشنایی با فرآیند برگزاری مسابقه، کادر اجرایی و تیم‌های علمی آن است.

در پایان این رقابت ملی، با حمایت مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، بنیاد ملی نخبگان و ایرانسل، امتیاز نخبگی و ۳.۵ میلیارد تومان جایزه نقدی به تیم‌های برتر اعطا می‌شود. همچنین بیش از ۵۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه پژوهشی در فرآیند رشد و شتابدهی برای تیم‌های برگزیده در نظر گرفته شده است تا مسیر توسعه طرح‌ها و ورود آن‌ها به عرصه‌های صنعتی و فناورانه تسهیل شود.

ایرانسل با مشارکت در این رویداد ملی، گام دیگری در مسیر حمایت از استعدادهای جوان، ترویج نوآوری و پیوند میان دانشگاه، صنعت و فناوری کشور برداشته و بر تعهد خود به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان تأکید دارد.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل نخستین ارائه‌دهنده 5G در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ