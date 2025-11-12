رونمایی از کنتور هوشمند با سیمکارت صنعتی ایرانسل
ایرانسل با بهرهگیری از «سیمکارت صنعتی» مبتنی بر فناوری MFF2 و ایجاد بستر امن ارتباطی، از «کنتور هوشمند با سیمکارت صنعتی»، رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم رونمایی از «کنتور هوشمند با سیمکارت صنعتی» با همکاری شرکت توانیر، ایرانسل، بهینهسازان توس و شمس انرژی، چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴، همزمان با «بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران» و «پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق»، برگزار شد.
در این پروژه که رونمایی از آن، طی مراسمی با حضور مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مجری هوشمندسازی صنعت برق و توسعه کنتورهای هوشمند، مهندس مجید پورنیا مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل و مدیران عامل شرکتهای بهینهسازان توس و شمس انرژی انجام شد، ایرانسل با فراهمسازی بستر امن ارتباطی و بهرهگیری از «سیمکارت صنعتی» مبتنی بر فناوری MFF2 (Machine Form Factor2)، گام دیگری در مسیر توسعه راهکارهای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا برداشته است.
بهرهگیری از سیمکارت صنعتی MFF2 ایرانسل در پروژه کنتور هوشمند، گامی مهم در جهت تحقق زیرساختهای ارتباطی پایدار، امن و هوشمند در کشور به شمار میرود.
این نوع سیمکارت که بهصورت مستقیم روی برد دستگاه نصب میشود، برخلاف سیمکارتهای معمولی قابل جداسازی یا جابهجایی نیست. این سیمکارت معمولاً در دستگاههای متصل به اینترنت اشیا (IoT) مانند کنتورهای هوشمند، ردیابها و سنسورها، همچنین در سیستمهای خودرویی نظیر خودروهای متصل به اینترنت، تجهیزات صنعتی و انواع ساعتهای هوشمند و گجتهای پوشیدنی مورد استفاده قرار میگیرد.
«سیمکارت صنعتی» ایرانسل با دارا بودن ویژگیهایی مانند دوام بالا در برابر لرزش، شوک، رطوبت، گردوغبار و تغییرات دمایی، برای کاربرد در محیطهای صنعتی، خودرویی و زیرساختی طراحی شده است. این سیمکارت با اشغال حداقل فضا در طراحی دستگاه، اطمینان عملکرد بالاتری فراهم میکند و از فناوری eUICC برای پیکربندی و مدیریت از راه دور استفاده میکند.
ایرانسل با استفاده از این بستر امن و فناوری پیشرفته، امکان مدیریت و بهروزرسانی پروفایل سیمکارت از راه دور را فراهم کرده است؛ قابلیتی که به تولید دستگاههای هوشمند با طول عمر بالا و قابلیت عرضه جهانی کمک میکند.
«بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران» و «پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق»، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است و روز گذشته ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴، در مراسمی با حضور مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، تفاهمنامه همکاری میان دو شرکت، در زمینه استفاده از راهکارهای سازمانی ایرانسل برای تحقق هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنایع و طراحی و ایجاد شرکت مشترک، به امضا رسید.
بخش راهکارهای سازمانی ایرانسل، با تمرکز بر مجموعهای از خدمات سازمانی، همگام با فناوریهای روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال و ارائه راهکارهایی اثربخش برای کسبوکارها، با بهکارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است و چشمانداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمانها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسبوکار و ارائه راهکارهای سازمانی را برای خود تعریف کرده است.
علاوه بر ارائه راهکارهایی در زمینه هوشمندسازی صنعت انرژی و ارتقای بهرهوری در شبکه برق، پایش، مدیریت و بهینهسازی مصرف و توسعه زیرساختها و کنتورهای هوشمند انرژی و تصمیمگیری دادهمحور در توسعه و نگهداشت زیرساختهای صنعت انرژی، از جمله دیگر محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل برای کسب و کارها، میتوان به زیرساخت ابری، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، سامانه کشاورزی هوشمند، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، سیستم بیسیم واکه، VPN سازمانی، موبایل سازمانی و راهکارهای ویژه دورکاری، اشاره کرد.