آغاز ششمین دوره طرح پژوهانه همراه اول
همراه اول با هدف حمایت از پژوهشهای دانشگاهی و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه، ششمین دوره طرح «پژوهانه» را آغاز کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، مرکز تحقیق و نوآوری اپراتور اول تلفن همراه کشور اجرای ششمین دوره طرح «پژوهانه» را با هدف حمایت از فعالیتهای پژوهشی، فناورانه و نوآورانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده است.
در این طرح، همراه اول از پایاننامهها، رسالهها و طرحهای پژوهشی دانشگاهی در قالب اعطای گرنت پژوهشی حمایت میکند. این حمایتها با هدف کاربردیسازی نتایج علمی، ارتقای کیفیت پژوهشهای دانشگاهی، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسادکتری و بهرهگیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی دانشگاهها انجام میشود.
در دوره ششم پژوهانه، حوزههای فناوری و محورهای اولویتدار معاونتهای مختلف همراه اول اعلام شده و طرحهای منتخب در دو بخش پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. طرحهای ارسالی باید نیازمحور و همراستا با برنامههای توسعه کسبوکارهای همراه اول باشند که از سوی مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور منتشر میشود.
بر اساس آمار پنج دوره گذشته، بیش از ۷۰۰ دانشجو در طرح پژوهانه ثبتنام کردهاند که از این میان، ۲۵۰ نفر شامل ۱۵۵ دانشجوی کارشناسی ارشد، ۸۷ دانشجوی دکتری و ۸ پژوهشگر پسادکتری مورد حمایت قرار گرفتهاند؛ مجموع حمایت مالی همراه اول از این طرحها تاکنون به حدود ۱۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
دانشجویان و پژوهشگران علاقهمند میتوانند تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به نشانی https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh از محورهای اولویتدار مطلع شده و برای ثبتنام اقدام کنند.
طرح پژوهانه همراه اول یکی از برنامههای کلیدی این اپراتور در مسیر توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری کشور است که با هدف ایجاد حلقه اتصال میان دانشگاه، صنعت و بازار اجرا میشود.
همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، بر نقشآفرینی در تحقق اقتصاد دانشبنیان و پرورش سرمایه انسانی متخصص تأکید دارد و از مسیر طرحهایی نظیر «پژوهانه» تلاش میکند تا فرآیند تبدیل ایدههای علمی به محصولات و خدمات کاربردی را تسهیل کند.