نوآوری و سرمایهگذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس 1404
همراه اول با حضور در «کیش اینوکس 1404» در نظر دارد جایگاه خود را از یک اپراتور صرف ارتباطی به بازیگری مؤثر در زیستبوم فناوری و سرمایهگذاری کشور ارتقا دهد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور (کیش اینوکس) با شعار کشف آینده از ۱۹ تا ۲۲ آبان 1404 با مشارکت همراه اول در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.
همراه اول به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه فناوریهای نوین در کشور، نوآوریهای خود در زمینههای امور مالی و پرداخت، بیمه، امور سهام و سبدگردانی، سرمایهگذاری جسورانه و مشارکتهای بخش خصوصی را به نمایش میگذارد.
راهکارها و سرویسهایی که توسط اپراتور اول تلفن همراه کشور در این نمایشگاه ارائه میشود در زمینههای شهر دیجیتال، چتبات بانکی، تبلیغات هوشمند، اپلیکیشن همراه من، فینتک، کنسول API، و سیمپوز هست.
بازوهای سرمایهگذاری جسورانه همراه اول، شامل حرکت اول و همراه فاند در کنار شرکتهای ستاره اول، آیبیمه، سبدگردانی انتخاب اول، آرمان سرمایه و مبیننت، اعضای خانواده بزرگ همراه اول هستند که در غرفه این شرکت حضور دارند.
همچنین پلتفرم توریسم و شهر هوشمند به عنوان راهکارهای ارائه شده توسط همراه اول برای مسائل کلان در این نمایشگاه قابل بازدید هستند.
در بخش رویدادها نیز، نشست تخصصی «سرمایهگذاری جایگزین با تمرکز بر سرمایهگذاری جسورانه و سرمایهگذاری خصوصی؛ فرصتها و چالشها» با مشارکت مجموعه همراه اول روز چهارشنبه ۲۱ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در سالن خوارزمی مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود.
حضور بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه در کیش اینوکس 1404، نشاندهنده جهتگیری این شرکت بهسوی نقشآفرینی گستردهتر در اکوسیستم فناوری و سرمایهگذاری کشور است.
تمرکز بر راهکارهایی مانند فینتک، شهر هوشمند و پلتفرمهای دیجیتال، بیانگر حرکت همراه اول از یک اپراتور ارتباطی به یک بازیگر فناور و دادهمحور است که میکوشد ارتباط میان زیرساختهای ارتباطی و نیازهای اقتصادی و دیجیتال را بازتعریف کند.