به گزارش ایلنا: اپل نسخه بتای iOS 26.2 را در دسترس آزمایش‌کنندگان قرار داد؛ آپدیتی که مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید و اصلاحات نرم‌افزاری را برای کاربران آیفون به‌همراه دارد. این نسخه، برنامه‌هایی مانند Reminders ،Apple Music ،Apple Podcasts و حتی Apple News را دستخوش تغییراتی اساسی کرده است و به بهبود تجربه‌ی کاربری در اکوسیستم اپل کمک می‌کند.

یادآورها با هشدار فوری

در اپلیکیشن Reminders اکنون گزینه‌ی جدیدی با عنوان Urgent اضافه شده است. با انتخاب این حالت، گوشی آیفون برای موعد انجام کار، زنگ هشدار تنظیم می‌کند تا دیگر هیچ وظیفه‌ای را از قلم نیندازید. این قابلیت یکی از درخواست‌های پر‌تکرار کاربران بود و اکنون بالاخره در نسخه‌ی جدید در دسترس قرار گرفته است.

پخش موسیقی حتی بدون اینترنت

در بخش Apple Music بهبود چشمگیری ایجاد شده است. از این پس کاربران می‌توانند متن ترانه‌ها شامل ترجمه، هماهنگی ضرب‌آهنگ با شعر و سایر جزئیات را حتی در حالت آفلاین مشاهده کنند. این ویژگی تجربه‌ی گوش‌دادن به موسیقی را حتی بدون اتصال به شبکه لذت‌بخش‌تر می‌کند.

اپل پادکست با هوش مصنوعی و قابلیت‌های جدید

اپلیکیشن Apple Podcasts حالا سه قابلیت تازه دارد. اول اینکه، اپل با استفاده از هوش مصنوعی، به‌صورت خودکار برای هر اپیزود پادکست فصل‌بندی (Chapter) ایجاد می‌کند. البته تهیه‌کنندگان همچنان می‌توانند فصل‌های دلخواه خود را جایگزین نسخه‌ی خودکار کنند.

ویژگی دوم، اضافه‌شدن قابلیت Podcast Mentions است؛ قابلیتی که به شنونده اجازه می‌دهد پادکست‌هایی را که در طول اپیزود به آن‌ها اشاره می‌شود، مستقیماً در همان صفحه دنبال کند. اپل می‌گوید این تغییر، تعامل بین پادکست‌ها را ساده‌تر می‌کند و کشف محتوای جدید را افزایش می‌دهد.

امتیاز خواب دقیق‌تر در اپل واچ

اپل در هماهنگی با watchOS 26.2، الگوریتم محاسبه‌ی Sleep Score را بازنگری کرده است. کاربران پیش‌تر از آسان‌گیر بودن سیستم امتیازدهی شکایت داشتند و اپل حالا با افزایش دقت و سخت‌گیری در معیارها، نتایج واقعی‌تری ارائه می‌دهد.

سطوح امتیاز از خیلی پایین تا خیلی بالا اکنون بازه‌های دقیق‌تری دارند و در نتیجه‌ی گزارش خواب، تصویر واقعی‌تری از کیفیت استراحت شبانه نشان می‌دهد.

تغییرات طراحی در اپل نیوز

به‌نوشته‌ی 9to5Mac، برنامه‌ی Apple News بازطراحی شده است. در بخش Today View اکنون چهار دکمه‌ی مجزا برای دسترسی سریع به بخش‌های ورزش، معما، سیاست و غذا اضافه شده است. همچنین تب جدیدی با عنوان Following در پایین صفحه به‌چشم می‌خورد که شامل مواردی مثل علاقه‌مندی‌ها، داستان‌های ذخیره‌شده و تاریخچه‌ی مطالعه است. تب جست‌وجو نیز برای تمرکز بیشتر بر کشف محتوا بازطراحی شده است.

تغییرات مخصوص اتحادیه اروپا

iOS 26.2 برای کاربران اتحادیه‌ی اروپا دو خبر دارد؛ یکی خوب و یکی بد. خبر خوب اینکه قابلیت Live Translation با ایرپاد که قبلاً به‌دلیل محدودیت‌های قانونی عرضه نشده بود، اکنون برای کاربران اروپایی فعال شده است.

اما در سمت دیگر، اپل به‌دلیل الزامات قانون Digital Markets Act مجبور شده قابلیت همگام‌سازی شبکه‌های وای‌فای بین آیفون و اپل واچ را حذف کند. بنابراین کاربران در اروپا باید به‌صورت دستی به هر شبکه متصل شوند.

تنظیمات تازه‌ی Liquid Glass

ویژگی Liquid Glass که پیش‌تر در نسخه‌ی 26.1 معرفی شده بود، حالا در نسخه‌ی جدید امکان تنظیم شفافیت ساعت در لاک‌اسکرین را نیز فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند از میان طرح‌های شفاف‌تر یا تیره‌تر انتخاب کنند تا ظاهر آیفون خود را دقیق‌تر شخصی‌سازی کنند.

تغییرات کوچک اما کاربردی

از دیگر تغییرات جزئی iOS 26.2 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

منوی جدید Enhanced Safety Alerts برای کنترل هشدارهای امنیتی مانند زلزله و تهدیدهای فوری.

پشتیبانی از جداول در اپلیکیشن Freeform.

اضافه‌شدن بخش Excluded Websites در اپلیکیشن Passwords.

گزینه‌ی دسترسی‌پذیری جدید با نام Flash to Alerts برای هشدارهای نوری روی صفحه.

با ترکیب به‌روزرسانی‌ها، iOS 26.2 یکی از جامع‌ترین نسخه‌های آزمایشی اپل محسوب می‌شود که تمرکز ویژه‌ای بر کارایی، امنیت و سفارشی‌سازی تجربه‌ی کاربر دارد. انتظار می‌رود نسخه‌ی نهایی این آپدیت در هفته‌های آینده برای عموم کاربران منتشر شود.

