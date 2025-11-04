به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین المللی همراه اول، این اپراتور در ادامه برنامه دیجیتالی کردن خدمات خود و در راستای ایجاد تجربه نوین دیجیتال برای مشتریان، از سامانه IVA نخستین دستیار پاسخگویی هوشمند تلفنی تمام‌فارسی در ایران در مرکز تماس خود بطور رسمی رونمایی کرد.

این سامانه که با بهره‌گیری از فناوری‌ هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی فارسی توسعه یافته، درحال حاضر بصورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته پاسخگوی سوالات متداول مشترکان همراه اول است.

مشترکان این اپراتور برای استفاده از این سرویس جدید باید با برقراری ارتباط با سامانه 9990 کلید شماره 3 و سپس کلید شماره 1 را انتخاب کنند.