عرضه آیفون ۱۷ و خرید اقساطی محصولات دیجیتال در بازارگاه ایرانسل
ایرانسل، با آغاز عرضه رسمی آیفون ۱۷ در کشور، این محصول جدید را از طریق بازارگاه ایرانسل بهصورت آنلاین و فروشگاههای مجاز ایرانسل بهصورت حضوری، در اختیار علاقهمندان قرار داده و علاوه بر آن، امکان خرید اقساطی انواع محصولات دیجیتال از بازارگاه ایرانسل نیز فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای علاقهمندان به تهیه آیفون ۱۷، طرحهای تشویقی ویژهای در نظر گرفته است. بر اساس این طرح، ۵۰ نفر اولی که تا تاریخ ۳۰ آذرماه خرید خود را انجام دهند، از ۵۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان بر روی شماره ایرانسل خود که با آن ثبت سفارش کردهاند، بهرهمند میشوند. همچنین، تمامی خریداران این گوشی که خرید خود را تا تاریخ ۳۰ آبانماه نهایی کنند، با ثبت شماره ایرانسلی خود در زمان خرید، بهصورت خودکار در قرعهکشی سه دستگاه آیفون ۱۷ پرومکس، شرکت داده میشوند.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به بازارگاه ایرانسل یا فروشگاههای مجاز این اپراتور، از این فرصت ویژه بهرهمند شوند و خرید خود را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
خرید اقساطی آسان با هدیه ویژه
در کنار عرضه آیفون ۱۷ و محصولات متنوع دیجیتال در بازارگاه ایرانسل، امکان خرید اقساطی این محصولات، برای کاربران بازارگاه فراهم شده است. کاربران میتوانند مبلغ خرید را در چهار قسط مساوی و بدون سود پرداخت کرده و علاوه بر آن، کارتهدیه دیجیتال خرید سیمکارت دائمی با شماره دلخواه و تخفیف ویژه را دریافت کنند.
فرآیند خرید اقساطی بهصورت ساده و آنلاین انجام میشود و کافی است کاربران محصول مورد نظر را از طریق بازارگاه ایرانسل انتخاب کرده و در مرحله پرداخت، گزینه «خرید اقساطی با اسنپپی»را انتخاب کنند. پس از نهاییسازی خرید، کارتهدیه دیجیتال خرید سیمکارت دائمی، از طریق پیامک ارسال شده و در بخش «سفارشهای من» در پروفایل کاربری در دسترس خواهد بود.
ایرانسل با اجرای این طرحها، تجربهای سریع، هوشمندانه و مشتریمحور از خرید دیجیتال را برای کاربران خود فراهم کرده است.
بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را میدهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساختهای گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیونها مشتری قرار دهند.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستور کار خود قرار داده و تلاش داشته تا نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطاتی کشور، به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کند.