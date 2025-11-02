عرضه آیفون ۱۷ و خرید اقساطی محصولات دیجیتال در بازارگاه ایرانسل

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بازارگاه ایرانسل یا فروشگاه‌های مجاز این اپراتور، از این فرصت ویژه بهره‌مند شوند و خرید خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

خرید اقساطی آسان با هدیه ویژه

در کنار عرضه آیفون ۱۷ و محصولات متنوع دیجیتال در بازارگاه ایرانسل، امکان خرید اقساطی این محصولات، برای کاربران بازارگاه فراهم شده است. کاربران می‌توانند مبلغ خرید را در چهار قسط مساوی و بدون سود پرداخت کرده و علاوه بر آن، کارت‌هدیه دیجیتال خرید سیم‌کارت دائمی با شماره دلخواه و تخفیف ویژه را دریافت کنند.

فرآیند خرید اقساطی به‌صورت ساده و آنلاین انجام می‌شود و کافی است کاربران محصول مورد نظر را از طریق بازارگاه ایرانسل انتخاب کرده و در مرحله پرداخت، گزینه «خرید اقساطی با اسنپ‌پی»را انتخاب کنند. پس از نهایی‌سازی خرید، کارت‌هدیه دیجیتال خرید سیم‌کارت دائمی، از طریق پیامک ارسال شده و در بخش «سفارش‌های من» در پروفایل کاربری در دسترس خواهد بود.

ایرانسل با اجرای این طرح‌ها، تجربه‌ای سریع، هوشمندانه و مشتری‌محور از خرید دیجیتال را برای کاربران خود فراهم کرده است.

بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را می‌دهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساخت‌های گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیون‌ها مشتری قرار دهند.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستور کار خود قرار داده و تلاش داشته تا نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطاتی کشور، به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کند.