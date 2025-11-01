از پرداخت تا نیکوکاری با پاتلایف
اپلیکیشن پاتلایف ایرانکیش در مسیر عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود، همکاریهای گستردهای با مؤسسات خیریه گوناگون و معتبر سراسر کشور از جمله محک، کهریزک، موسسه رعد، امدادگران عاشورا و .... با هدف حمایت از بیماران خاص و مبتلایان به سرطان را در دستور کار خود قرار داده است. این پلتفرم با هدف تسهیل مشارکت مردمی در امور خیر، امکان کمکرسانی مستقیم از طریق درگاه امن ایرانکیش را برای کاربران فراهم کرده است.
گفتنی است پاتلایف در کنار سایر موسسات خیریه بهتازگی همکاری خود با خیریه امدادگران عاشورا از مؤسسه های فعال در حمایت از بیماران سرطانی را کلید زده تا گامی مؤثر در جهت تأمین دارو و درمان این بیماران بردارد.
خیریه امدادگران عاشورا به عنوان یکی از مؤسسات خیریه کشور در حوزه حمایت از بیماران سرطانی بزرگسال، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار بیمار را تحت پوشش قرار داده و با ۵۴ شعبه استانی در سراسر کشور فعالیت میکند.
ایرانکیش با تاکید بر نقش فناوری در گسترش نیکوکاری، باور دارد که این گونه همکاریها گامی مؤثر در جهت همافزایی میان تکنولوژی و فعالیتهای خیرخواهانه خواهد بود تا بتوانیم «در کنار هم، قویتر از گذشته برای نبرد با سرطان» گام برداریم.
کاربران اپلیکیشن پات لایف ایرانکیش میتوانند بهصورت مستقیم از طریق درگاه اختصاصی ایرانکیش برای کمک به بیماران مختلف و خاص از جمله بیماران سرطانی اقدام کنند.
این اپلیکیشن از طریق سامانه ایرانکیش و همچنین دیگر پلتفرم های نصب برنامه های موبایلی در نسخه های اندروید و وب اپلیکیشن در دسترس برای نصب است.
https://apps.irankish.com/mobileapp/android/putlife/putlife.apk
لینک های دانلود نسخه اندروید پات لایف
دانلود مستقیم:
https://apps.irankish.com/mobileapp/android/putlife/putlife.apk
مایکت:
https://myket.ir/app/ir.irkish.putlife
کافه بازار:
https://cafebazaar.ir/app/ir.irkish.putlife
لینک دانلود نسخه PWA پات لایف